Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито: рекламным агентствам добавили новые возможности

В агентском кабинете Avito Pro появилась возможность продвигать товары продавцов Авито Авто из разделов "Продажа и аренда спецтехники", "Продажа мото и водного транспорта", а также "Аренда автомобилей".

Раньше эта опция была доступна агентствам, которые работают с продавцами Авито Товаров и Авито Услуг. Теперь такая возможность появилась и у тех, кто сотрудничает с Авито Спецтехникой. При достижении ежемесячного плана рекламные агентства получают ежемесячную комиссию выше рынка.

"Как один из крупнейших игроков на рынке, мы стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству с нашими партнерами. В условиях, когда комиссии в индустрии сокращаются, наша задача — помочь рекламным агентствам развивать и масштабировать свой бизнес. Для этого мы не только удерживаем вознаграждения на высоком уровне, но и открываем новые разделы Авито для работы с продавцами", — комментирует Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и партнерами Авито.

Рекламные агентства могут найти клиентов среди нескольких тысяч производителей, официальных дилеров, дистрибьюторов или профессиональных продавцов. По данным Авито Спецтехники, в разделе "Грузовики и спецтехника" представлено более 250 тыс. объявлений, куда заходит более 1,1 млн пользователей в день, 120 тыс. пользователей ежедневно заходят в раздел "Аренда спецтехники".

Продвигать спецтехнику можно с оплатой за целевые действия — за звонки или обращения в чат внутри Авито.

Кирилл Пшинник: "Искусственный интеллект становится великим уравнителем в возможностях"

Генеральный директор университета "Зерокодер" и автор научно-популярной книги "Искусственный интеллект: путь к новому миру" Кирилл Пшинник рассказал Волга Ньюс, почему работа с нейросетями становится обязательным навыком на рынке труда, можно ли доверять ИИ и как он сегодня помогает в оптимизации бизнес-процессов.

Самара столкнулась с дефицитом офисов класса А

В Самаре сложилась парадоксальная ситуация: при обилии пустующих офисных площадей в городе возник острый дефицит качественных пространств. В престижных зданиях занято 96% всех помещений, в то время как каждый третий квадратный метр в остальном фонде остается невостребованным. Рынок уже начал реагировать на этот перекос: в строящемся офисном центре "АЛЬПЕТРА" разместится новый для города формат сервисных офисов Optima Space от ГК "Аник". Разбираемся, почему стандартные офисы перестали устраивать бизнес и какие форматы приходят им на смену.

Снежинки ртом ловили: Wink поможет пережить последний месяц зимы

Чтобы справиться с февральским настроением и получить эмоциональные витамины в ожидании весны, онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подготовил яркую афишу премьер. В последний месяц зимы и только на Wink выйдут еще три эпизода сериала-хита <a href="https://wink.ru/seasons/landyshi-takaya-nezhnaya-lyubov-sezon-2-year-2025" target="_blank">"Ландыши. Вторая весна"</a> (18+) о любви миллиардерши и простого офицера-танкиста, финал сезона состоится 19 февраля. Весь месяц будут выходить новые эпизоды продолжения сериала <a href="https://wink.ru/seasons/deti-peremen-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Дети перемен"</a> (18+), в котором через историю семьи раскрывается противоречивая эпоха 1990-х. Наконец, в ожидании оттепели на финише зимы состоится премьера второго сезона сериала с подходящим названием <a href="https://wink.ru/seasons/otmorozhennye-sezon-2-year-2023" target="_blank">"Отмороженные"</a> (16+), в котором бандитов из девяностых ждут новые приключения в цифровую эпоху.

Что смотрели, что будем смотреть: Wink подводит итоги 2025 года и представляет главные премьеры 2026 года

В 2025 году сразу несколько оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) вошли в число самых популярных российских сериалов. Лидирующие позиции в рейтингах заняли продолжение криминальной франшизы "Фишер. Затмение" и одна из главных по интересу зрителей премьер прошлого года "Ландыши. Такая нежная любовь", они же возглавили внутренний топ популярности. В целом проекты линейки Wink Originals заняли девять из десяти мест в рейтинге сериалов ушедшего года. Традиционно лидерами просмотров в категории "Кино" стали проекты для детей и семейного просмотра (девять из десяти). Также Wink представил самые ожидаемые оригинальные проекты, которые выйдут в 2026 году.

Бренд-шеф Рудольф Григорян: "Важна не только душа блюда, но и его внешний вид, через который она выражается…"

Хотя Рудольф Григорян — достаточно молодой бренд-шеф, под его патронажем находятся уже восемь самарских заведений общепита, кроме того, он работает в разных проектах и ведет собственную группу в соцсетях с тысячами подписчиков. Казалось бы, ещё недавно Рудольф помогал брату с заготовками в кафе, а сегодня его суперэкспериментальное меню привлекает гостей в панорамное кафе Roof, сеть здорового питания "Сок баланс" и ресторан на горнолыжном комплексе.

Экс-главу института развития Ольгу Михееву приговорили к реальному сроку

Во вторник, 3 февраля, Ленинский районный суд Самары вынес приговор за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) уже бывшему гендиректору АНО "Институт регионального развития" Ольге Михеевой и ее брату Денису Гусеву.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

