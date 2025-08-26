16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Среди всех площадок с гастрономическим разнообразием на ВолгаФесте, можно отметить шатёр, в котором расположился "Корж". Для этой кофейни выделили большую территорию, но не только для подачи ароматных напитков и свежеиспеченных слоеных изделий, а также для проведения спортивных мероприятий и активного отдыха. Команда сети все три дня ВолгаФеста радовала самарцев своим баром и оздоровительной программой: тренировками по йоге и растяжке, функциональными тренировками и турнирами по настольному теннису.

Завершающая утренняя йога вышла самой расслабляющей и успокаивающей. Это занятие позволило избавиться от внутренней тревоги и забыть о бытовых неурядицах. Йога — ценный комплекс для организма человека. Благодаря таким тренировкам улучшается гибкость и кровообращение. Дыхательные практики от Марии, самарского преподавателя по йоге, способствовали поднятию энергии и поиску гармонии с внутренним миром:

"Мои практики направлены на улучшение физического и ментального состояния. Йога — это про любовь и заботу о своём теле. За дни ВолгаФеста люди приходили на тренировки для улучшения качества своего тела и жизни. Я всегда спрашиваю о внутреннем состоянии в начале и в конце сеанса. Для меня очень важна обратная связь".

Главная тема этого лета в "Корже" — забота о себе. В начале сезона команда кофейни выпустила линейку Wellness (прим. автора: забота о здоровье) и подготовила программу с еженедельными активностями: тренировками по йоге, занятиями в бассейне и забегами на различные дистанции. Благодаря этим возможностям, кофейня напомнила о том, как важно заботиться о своём здоровье и делать это полезной привычкой.

"Одна из наших основных ценностей — это забота о себе и окружающих нас людей. Нам с командой пришла идея — внести эту ценность в массы, поэтому мы выпустили линейку Wellness. Людей, которым по душе напитки из этой серии, ограниченное количество, а мы хотели привлечь как можно больше внимания к теме здоровья и заботы. В связи с этим мы начали делать тренировки и вносить это в массы. Две основные цели, которые нас преследуют: развитие ценностей и поддержание контакта с нашими ценными гостями — амбассадорами. Лето подходит к концу, а значит, что мы приостанавливаем наши тренировки. Мы решили оставить точечно Wellness направление в виде онлайн-лекций и витаминных шотов", — поделилась Светлана, маркетолог сети кофеен "Корж".

 

Команда сети тоже активно занимается своим здоровьем и тренировками, показывая пример своим гостям. В кругу близких коллег они любят делиться своими спортивными достижениями под чашечкой бодрящего и ароматного напитка.

