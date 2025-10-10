"Северсталь Стальные Решения": в России не хватает складских помещений

ГК "Северсталь Стальные Решения" представила аналитику рынка коммерческой недвижимости на выставке 100+ TechnoBuild. Согласно ей, в России низкая обеспеченность складскими площадями: 0,37 кв. м на человека. В Китае этот показатель выше в два раза, а в США — почти в 10 раз. Эксперт ГК "Северсталь Стальные Решения" отметил, что спрос на складские помещения растет, в частности, на категорию А и А+. Ожидается, что к 2030 году их доля вырастет на 10% и составит порядка 55%.

В рамках экспертной сессии "Прогрессивные решения от лидера стального строительства" были представлены решения для повышения экономической эффективности коммерческой недвижимости за счет применения легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) и высокопрочных сталей. "Северсталь Стальные Решения" готова реализовать проекты для всех типов складов с учетом наиболее распространённых пролетов, высот, шагов колонн. В компании просчитали экономическую эффективность от применения высокопрочных сталей в качестве альтернативы стандартным. Проектировщики "Северстали" рассчитали, что материалы позволяют сэкономить от 13 до 45% бюджета на конструкциях покрытия. Например, замена стали С355 на фирменную сталь Powerweld 420 сокращает порядка 13% стоимости проекта благодаря снижению металлоемкости — расчет был основан на примере склада 117 тыс. кв. метров.

ГК "Северсталь Стальные Решения" продемонстрировала гостям выставки технологии на базе ЛСТК для быстровозводимых зданий Spider 2.0. По словам представителя компании, строительство объектов коммерческой недвижимости по этой технологии оптимизирует затраты и сокращает сроки реализации за счет простоты монтажа. В портфеле компании уже несколько десятков реализованных проектов по всей России.