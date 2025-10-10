16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Северсталь Стальные Решения": в России не хватает складских помещений

Спрос на коммерческие здания будет расти в ближайшие пять лет, в частности, в сегменте складов. Об этом сообщил представитель "Северсталь Стальные Решения" на международной выставке.

Фото: предоставлено "Северсталь Стальные Решения"

ГК "Северсталь Стальные Решения" представила аналитику рынка коммерческой недвижимости на выставке 100+ TechnoBuild. Согласно ей, в России низкая обеспеченность складскими площадями: 0,37 кв. м на человека. В Китае этот показатель выше в два раза, а в США — почти в 10 раз. Эксперт ГК "Северсталь Стальные Решения" отметил, что спрос на складские помещения растет, в частности, на категорию А и А+. Ожидается, что к 2030 году их доля вырастет на 10% и составит порядка 55%.

В рамках экспертной сессии "Прогрессивные решения от лидера стального строительства" были представлены решения для повышения экономической эффективности коммерческой недвижимости за счет применения легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) и высокопрочных сталей. "Северсталь Стальные Решения" готова реализовать проекты для всех типов складов с учетом наиболее распространённых пролетов, высот, шагов колонн. В компании просчитали экономическую эффективность от применения высокопрочных сталей в качестве альтернативы стандартным. Проектировщики "Северстали" рассчитали, что материалы позволяют сэкономить от 13 до 45% бюджета на конструкциях покрытия. Например, замена стали С355 на фирменную сталь Powerweld 420 сокращает порядка 13% стоимости проекта благодаря снижению металлоемкости — расчет был основан на примере склада 117 тыс. кв. метров.

ГК "Северсталь Стальные Решения" продемонстрировала гостям выставки технологии на базе ЛСТК для быстровозводимых зданий Spider 2.0. По словам представителя компании, строительство объектов коммерческой недвижимости по этой технологии оптимизирует затраты и сокращает сроки реализации за счет простоты монтажа. В портфеле компании уже несколько десятков реализованных проектов по всей России.

"Северсталь Стальные Решения" — профильный актив компании "Северсталь", крупнейший производитель металлоконструкций в РФ, осуществляет полный комплекс услуг по проектированию, изготовлению и поставке строительных металлоконструкций для объектов любой сложности и ответственности в таких сегментах, как промышленное и гражданское строительство.

В группу компаний входят четыре производственные площадки в Орловской, Вологодской, Калужской и Тульской обл. Производственные мощности позволяют выпускать в год: 130 тыс. тонн металлоконструкций и 10 тыс. тонн ЛСТК. В портфеле группы более 30 тысяч объектов. 

В России и мире

Авито и АльфаСтрахование подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Авито и АльфаСтрахование подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках юбилейного десятого Форума инновационных финансовых технологий Финополис. Подписи под документом поставили генеральный директор АльфаСтрахования Владимир Скворцов и директор стратегических партнерств Авито Александр Самсонов.

Культура и стиль

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

Люди

Губернатор Вячеслав Федорищев: самарские стобалльники ЕГЭ получили по 25 тыс. рублей

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

Он и она