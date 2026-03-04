16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Киберпреступники устроились на завод: "Солар" выявил лидеров по заражениям вредоносным ПО в 2025 году

Читали: 7

По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний "Солар" (входит в ГК "Ростелеком"), в 2025 году почти две трети заражений вредоносным ПО пришлись на промышленность, здравоохранение и топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

Отчет Solar 4RAYS основан на данных сети сенсоров по всей России: они отслеживают вредоносные программы в сетях организаций. Сенсоры фиксируют вирусы для майнинга и удаленного доступа, вирусы-шифровальщики, ботнеты, а также признаки комплексных атак со стороны организованных хакерских группировок (APT) и другие угрозы. В 2025 году сенсоры зафиксировали 9,3 млн заражений в сетях 38,5 тыс. компаний. В среднем на одну организацию пришлось 242 киберинцидента.

Наиболее зараженные отрасли - промышленность (29%), здравоохранение (20%) и ТЭК (15%). По словам экспертов Solar 4RAYS, эти организации хранят ценную конфиденциальную информацию и нуждаются в усиленной защите. При этом в четвертом квартале 2025 года на одну компанию ТЭК приходилось 1205 случаев заражений - это в 20 раз больше, чем в предыдущем году. По интенсивности атак отрасль стала абсолютным лидером.

Самыми защищенными от известных вредоносов оказались ИТ-сектор (9%), госструктуры (8%), банки и финансовые организации (5%), телеком (2%). Интересно, что в телеком-отрасли в четвертом квартале число заражений на одну компанию снизилось на 71% - до 23 случаев, что говорит о высокой степени технологической защиты.

Чаще всего компании сталкивались с программами-стилерами (36%), инструментами APT-группировок (27%) и средствами удаленного доступа (19%), с помощью которого хакеры контролируют чужие устройства или продают доступ к ним на черном рынке. Реже встречались ботнеты (8%), майнеры (4%), загрузчики (3%), программы-вымогатели (2%) и случаи фишинга (1%).

Денис Габербуш, эксперт центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК "Солар":

"Более 80% угроз в 2025 году чаще всего представляли собой вредоносные инструменты для шпионажа и похищения секретных данных. Несмотря на снижение к концу года общего числа атак с использованием вредоносного ПО, их интенсивность растет, а критичные отрасли, оперирующие большим количеством чувствительных сведений, наиболее подвержены таким киберударам. Очевидно, что хакеры и в 2026 году продолжат активно заражать вредоносами такие отрасли, как здравоохранение, ТЭК, промышленность и госсектор".

Советы по надежной защите инфраструктуры организации от кибератак можно найти в отчете Solar 4RAYS. 

Версия для печати

В России и мире

Киберпреступники устроились на завод: "Солар" выявил лидеров по заражениям вредоносным ПО в 2025 году

По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний "Солар" (входит в ГК "Ростелеком"), в 2025 году почти две трети заражений вредоносным ПО пришлись на промышленность, здравоохранение и топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

"Ростелеком" представил "умную экосистему" безопасности на производстве

В рамках ежегодного конкурса "Вместе в цифровое будущее" состоялась онлайн-встреча, посвященная тому, как цифровые технологии меняют подход к охране труда. Эксперты обсудили практические решения и их применение на предприятиях. Инициатором выступил "Ростелеком", а ключевым спикером стал Максим Кретинин, руководитель направления промышленной безопасности проектного офиса компании.

Культура и стиль

"Тест-драйв" по-новому: "Ростелеком" обновил условия акции с тестированием пакета услуг для дома и семьи

"Ростелеком", цифровой лидер страны, в годовщину старта акции "Тест-драйв" расширил ее состав, сделав тестирование пакета услуг компании еще привлекательнее для клиентов. "Тест-драйв" <a href="https://www.company.rt.ru/press/news/d472676/" target="_blank">был запущен</a> в марте 2025 года и за это время по акции клиенты "Ростелекома" подключили более 400 тыс. услуг. После окончания бесплатного тестового периода ими продолжили пользоваться 99% клиентов.

Бураку Озчивиту собрали на Авито образы для московской премьеры

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по своим ролям в крупных турецких сериалах "Великолепный век", "Основание: Осман", "Чёрная любовь", посетит Москву 2 марта с премьерой спектакля "Самая красивая девушка Стамбула".

Люди

Замглавы БМСЭ Самарской области сядет на девять лет за взятки

Кинельский районный суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" - руководителю экспертных составов, врачу по медико-социальной экспертизе.

Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского

24 февраля в Москве состоялась торжественная церемония вручения ведомственной медали имени Александра Твардовского. Награды деятелям культуры вручила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Кошелек

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она