16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Гордость" и любовь в Северной Осетии — 5 марта на Wink премьера комедийного сериала с кавказским колоритом

Читали: 10

Премьера восьмисерийной романтической комедии "Гордость" (16+) состоится 5 марта эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Сериал производства "Студии Видеопрокат" Сергея Бондарчука при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и "НМГ Студии" снова про вечную тему любви, которой приходится преодолевать предрассудки и находить гармонию между традициями и правом на личный выбор. Съемки проекта прошли в самых живописных местах Северной Осетии — Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале, Владикавказе, а также в Москве.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Режиссером проекта стал Сергей Арутюнян, главные роли в сериале исполнили Алана Чочиева и Алексей Онежен, Александр Робак, Любовь Толкалина, Сослан Фидаров, Рима Царикати, Данил Григорьев и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Комбинация", "Балет", "Москва слезам не верит. Все только начинается", "Плакса" и другие).

Главная героиня истории Алана — талантливый повар-стажер в столичном ресторане. Отец требует от девушки вернуться домой в Осетию и выйти наконец замуж. Она придумывает план: привезти неудачного жениха из Москвы на родину, чтобы отец его отверг. Случайным кандидатом становится Макс — бармен-мечтатель, который остался без жилья после ссоры с родителями. Он соглашается участвовать в брачной авантюре, даже не подозревая о последствиях…

Сергей Бондарчук, генеральный продюсер сериала:

"Наш сериал не просто "история про пару", а универсальный сюжет о возвращении к корням, диалоге с семьей и о том, как трудно порой услышать свое сердце, когда на тебя давят извне. Нам было важно показать, что традиции — не оковы, а опора, и что любовь способна примирить казалось бы неразрешимые противоречия, что особенно важно подчеркнуть в Год единства народов России".

Сергей Арутюнян, режиссер-постановщик:

"Осетия, да и Кавказ в целом — не самое частое место действия в кино, тем более в виде романтической комедии. Мне кажется, что у нас получилось в этих невероятно красивых местах рассказать довольно камерную историю любви, взросления и поколенческого конфликта. Ну и самое ценное, что это не стало историей лишь про специфику конкретного региона. Эмоции, чувства, радости и обиды — они универсальны вне зависимости от культуры, языка, возраста и географии".

Алана Чочиева, исполнительница главной роли:

"Мою героиню зовут так же, как и меня, — Алана. Честно говоря, когда я увидела это имя в сценарии, у меня внутри что-то щелкнуло: я сразу поняла, что это точно моя история и мне просто необходимо получить эту роль. Нас с героиней роднит очень многое. Например, ее профессия — повар, а мое первое образование — инженер-технолог ресторанного бизнеса. Четыре года я изучала все, что связано с кухней — от технологических карт до проектирования ресторанов. Это позволило мне во время съемок чувствовать себя на кухне органично и уверенно. Думаю, зрителей больше всего удивит и то, как моя героиня умеет отстаивать личные границы и следовать за мечтой, несмотря ни на что. Ну и куда же без любви! Все мы любим романтические истории, и здесь они будут очень яркими".

Роль "неудачного жениха" Максима исполнил Алексей Онежен, а его родителей сыграли Александр Робак и Любовь Толкалина.

Алексей Онежен, актер:

"Мы — идеальные отец и сын с Александром Робаком. На площадке сразу нашли общий язык: обсуждали сцены, могли предложить режиссеру свои варианты разных ситуаций. С моей экранной мамой Любовью Толкалиной у нас тоже сложились потрясающие отношения. Эта "киносемья" — одна из моих самых любимых! В нашем сериале нет места отрицательному: у нас живая, романтичная история входящих во взрослую жизнь молодых людей и их родителей".

Еще до начала съемок сценаристы и режиссер проекта отправились на Кавказ. В поисках интересных локаций творческая группа посетила разнообразные места — от атмосферных двориков до исторических достопримечательностей, побывала на свадебном торжестве и даже приобщилась к главной осетинской застольной традиции: пока все вместе не соберутся и старший не скажет тост, никому нельзя начинать трапезу. Все это, а также легендарные места Северной Осетии позволили максимально точно передать атмосферу и культурные особенности региона.

Сергей Бондарчук, генеральный продюсер сериала:

"Снимать в Северной Осетии был не просто стратегический, а важный художественный выбор. Регион в нашем проекте — не фон и точно не декорация. Это полноценный герой истории. Атмосфера, свет, воздух, величие гор — все работает на драматургию".

Сослан Фидаров, актер, заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания:

"Команда проекта "Гордость" старалась подойти максимально близко к традициям, с большим уважением отнеслась к культуре региона. Осетию зрители увидят во всей красе! Конечно, в фильме есть сцены, где некоторые обычаи показаны образно, но у нас все-таки художественный фильм".

Сергей Арутюнян, режиссер-постановщик:

"Для меня слово "гордость" в контексте нашего проекта — это в первую очередь про личный выбор героев, про их рефлексию. Как понять, в чем нужно идти до конца, а где стоит поступиться? Принципы и взгляды — это то, что ты выбираешь раз и навсегда, или они могут эволюционировать? Я думаю, эта полярность взглядов придает важную глубину истории".

5 марта на Wink станут доступны два первых эпизода сериала "Гордость", далее по четвергам будут выходить новые эпизоды. 

Версия для печати

В России и мире

"Ростелеком" представил "умную экосистему" безопасности на производстве

В рамках ежегодного конкурса "Вместе в цифровое будущее" состоялась онлайн-встреча, посвященная тому, как цифровые технологии меняют подход к охране труда. Эксперты обсудили практические решения и их применение на предприятиях. Инициатором выступил "Ростелеком", а ключевым спикером стал Максим Кретинин, руководитель направления промышленной безопасности проектного офиса компании.

Новые идеи, добрые дела и блины: в Самаре состоялись заседание регионального представительства НСКВ и благотворительная акция

На площадке благотворительного фонда "Личное участие" прошла рабочая встреча регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Представители крупнейших компаний региона обсудили изменения в профильном законодательстве, наметили планы на год и провели совместную масленичную благотворительную акцию, собрав 200 продуктовых наборов для нуждающихся.

Культура и стиль

"Гордость" и любовь в Северной Осетии — 5 марта на Wink премьера комедийного сериала с кавказским колоритом

Премьера восьмисерийной романтической комедии <a href="https://wink.ru/series/gordost-year-2026" target="_blank">"Гордость"</a> (16+) состоится 5 марта эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Сериал производства "Студии Видеопрокат" Сергея Бондарчука при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и "НМГ Студии" снова про вечную тему любви, которой приходится преодолевать предрассудки и находить гармонию между традициями и правом на личный выбор. Съемки проекта прошли в самых живописных местах Северной Осетии — Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале, Владикавказе, а также в Москве.

Снежинки ртом ловили: Wink поможет пережить последний месяц зимы

Чтобы справиться с февральским настроением и получить эмоциональные витамины в ожидании весны, онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подготовил яркую афишу премьер. В последний месяц зимы и только на Wink выйдут еще три эпизода сериала-хита <a href="https://wink.ru/seasons/landyshi-takaya-nezhnaya-lyubov-sezon-2-year-2025" target="_blank">"Ландыши. Вторая весна"</a> (18+) о любви миллиардерши и простого офицера-танкиста, финал сезона состоится 19 февраля. Весь месяц будут выходить новые эпизоды продолжения сериала <a href="https://wink.ru/seasons/deti-peremen-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Дети перемен"</a> (18+), в котором через историю семьи раскрывается противоречивая эпоха 1990-х. Наконец, в ожидании оттепели на финише зимы состоится премьера второго сезона сериала с подходящим названием <a href="https://wink.ru/seasons/otmorozhennye-sezon-2-year-2023" target="_blank">"Отмороженные"</a> (16+), в котором бандитов из девяностых ждут новые приключения в цифровую эпоху.

Люди

Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского

24 февраля в Москве состоялась торжественная церемония вручения ведомственной медали имени Александра Твардовского. Награды деятелям культуры вручила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Жительнице Самары вынесли приговор за то, что она избила чужой BMW детским самокатом

В мае в полицию обратился житель Волжского района, который сообщил, что неизвестная повредила BMW 320i, припаркованный возле дома на ул. Челышевской в Южном городе. Собственник автомобиля оценил причиненный ему ущерб в 355 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Кошелек

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она