Салом, Wink — онлайн-кинотеатр пришел в Таджикистан

Жителям Таджикистана доступны свыше 40 популярных проектов линейки Wink Originals, включая "Слово пацана. Кровь на асфальте", франшизы "Фишер" и "Ландыши", "Москва слезам не верит. Все только начинается", "Первая ракетка", "Комбинация", "Балет", "Плакса", "Трудные подростки" и другие. Всего в подписке более 35 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов, мировые кинохиты и популярный российский контент.

Антон Володькин, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink:



"Мы рады представить оригинальные проекты и библиотеку Wink таджикским зрителям, знаем, что некоторые наши сериалы в этой стране уже пользуются популярностью. Запуск сервиса в партнерстве с "МегаФон Таджикистан" — важный шаг в развитии международной географии Wink. Мы видим большой потенциал в Центральной Азии: некоторые национальные рынки сегодня растут двузначными темпами, активно увеличивается потребление качественного контента по платной модели. Планируем и дальше расширять сотрудничество с крупнейшими телеком-операторами региона".

Анатолий Изюмников, генеральный директор компании "МегаФон Таджикистан":

"Наша стратегия проста: если существует удобный, надежный, качественный видеосервис — значит, он должен стать доступным нашим абонентам. Партнерство с Wink позволяет расширить возможности любителей кино и сериалов, предложить им новый уникальный контент. А условия подключения сервиса в нашей сети станут его дополнительным преимуществом".

Республика Таджикистан стала третьей страной ближнего зарубежья, где представлен онлайн-кинотеатр. С 2022 года Wink доступен жителям Армении, а с 2025-го — Беларуси.