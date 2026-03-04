16+
"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Первая рекламная кампания "Ресейл на Авито — в норме вещей" стартовала 2 марта. Дмитрий расскажет, что передумать, меняться, отказаться от лишнего и найти хорошие вещи — в норме вещей.

Популярность ресейла остается заметной мировой и российской тенденцией. Согласно исследованиям, 73% опрошенных россиян готовы совершать покупки вещей с историей, а 68% респондентов обращаются к ресейлу ради оптимального соотношения цены и качества — например, чтобы приобрести вещь люксового или премиум-сегмента в отличном состоянии, но по доступной цене.

Аудитория Авито составляет 72 млн пользователей в месяц, а одними из самых популярных категорий являются fashion с 22 млн посетителей в месяц, электроника и предметы интерьера, товары в которых каждый месяц в среднем ищут 28 и 19,5 миллионов человек соответственно. Каждый день пользователи посещают классифайд, потому что он даёт им выбор: найти что-то из вещей с историей у частного продавца или приобрести новое.

Не менее актуальна для аудитории возможность продавать свои вещи на площадке. На данный момент на Авито размещено более 100 млн объявлений от частных продавцов.

"По данным наших исследований, 49% интернет-пользователей уже выставляли свои товары в интернете или делали покупки у частных лиц. Чаще всего пользователи выставляют на продажу одежду и обувь, электронику и бытовую технику и детские товары. Кто-то делает это для заработка, кому-то важно дать вещи вторую жизнь, а для кого-то — это способ освободить пространство для чего-то нового. И мы рады, что амбассадором ресейла на Авито стал именно Дмитрий Журавлев, который давно использует нашу площадку и на собственном опыте оценил преимущества покупки и продажи хороших вещей", — отмечает Дмитрий Антонов, директор департамента маркетинга Авито Товаров.

Дмитрий уже 5 лет пользуется площадкой Авито и выставляет на продажу вещи, с которыми его связывают теплые воспоминания и хорошие истории. Например, среди лотов есть лонгслив со съёмок первых выпусков шоу и леопардовая рубашка, которая, по словам Дмитрия, добавит немного дикого настроения новому владельцу.

Дмитрий Журавлёв также поделился своим отношением к ресейлу на Авито: "Для меня ресейл давно стал нормой вещей. Изменения — это то, что делает мою жизнь по-настоящему живой. Я всегда готов расставаться со старым и выбирать новое, потому что я хочу двигаться вперед! Каждая продажа или покупка помогает менять жизнь к лучшему: освобождая место для новых возможностей, новых эмоций, нового тебя. Мне близка идея, что современные сервисы могут объединять экологичность и социальную ответственность". 

Киберпреступники устроились на завод: "Солар" выявил лидеров по заражениям вредоносным ПО в 2025 году

По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний "Солар" (входит в ГК "Ростелеком"), в 2025 году почти две трети заражений вредоносным ПО пришлись на промышленность, здравоохранение и топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

"Ростелеком" представил "умную экосистему" безопасности на производстве

В рамках ежегодного конкурса "Вместе в цифровое будущее" состоялась онлайн-встреча, посвященная тому, как цифровые технологии меняют подход к охране труда. Эксперты обсудили практические решения и их применение на предприятиях. Инициатором выступил "Ростелеком", а ключевым спикером стал Максим Кретинин, руководитель направления промышленной безопасности проектного офиса компании.

"Тест-драйв" по-новому: "Ростелеком" обновил условия акции с тестированием пакета услуг для дома и семьи

"Ростелеком", цифровой лидер страны, в годовщину старта акции "Тест-драйв" расширил ее состав, сделав тестирование пакета услуг компании еще привлекательнее для клиентов. "Тест-драйв" <a href="https://www.company.rt.ru/press/news/d472676/" target="_blank">был запущен</a> в марте 2025 года и за это время по акции клиенты "Ростелекома" подключили более 400 тыс. услуг. После окончания бесплатного тестового периода ими продолжили пользоваться 99% клиентов.

Бураку Озчивиту собрали на Авито образы для московской премьеры

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по своим ролям в крупных турецких сериалах "Великолепный век", "Основание: Осман", "Чёрная любовь", посетит Москву 2 марта с премьерой спектакля "Самая красивая девушка Стамбула".

Замглавы БМСЭ Самарской области сядет на девять лет за взятки

Кинельский районный суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" - руководителю экспертных составов, врачу по медико-социальной экспертизе.

Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского

24 февраля в Москве состоялась торжественная церемония вручения ведомственной медали имени Александра Твардовского. Награды деятелям культуры вручила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

