16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито Спецтехника: как меняется рынок дорожно-строительной техники в новых условиях

Читали: 8

По данным Авито Спецтехники, за январь — апрель 2026 года просмотры объявлений о продаже дорожно-строительной техники, как новой, так и с наработкой, выросли на 6% год к году. Эксперты платформы рассматривают этот показатель как ранний индикатор восстановления спроса: исторически рост пользовательского интереса конвертируется в реальные сделки в течение нескольких месяцев.

Авито Спецтехника и Минпромторг России провели онлайн сессию о перспективах развития рынка дорожно-строительной техники в 2026 году. Стороны обсудили ключевые изменения в регулировании и развитие инструментов прогнозирования спроса с учетом отраслевой динамики и макроэкономических факторов.

"Мы видим, что участники рынка начинают принимать решение о покупке спецтехники значительно раньше, чем выходят на сделку. Сегодня рынок живет в режиме отложенного спроса: компании внимательно следят за условиями финансирования и постепенно возвращаются к обновлению парков. Рост просмотров для нас — ранний сигнал будущего спроса и возможность для производителей и дилеров заранее оценить динамику рынка", — прокомментировал Андрей Горн, коммерческий директор Авито Спецтехники.

Дополнительным драйвером рынка стало снижение ключевой ставки ЦБ до 14,5%, что уже отражается на активности в сегменте лизинга и инвестиционных планах участников рынка. Дополнительный спрос на технику формирует реализация нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Одной из ключевых тем вебинара стали изменения в регулировании отрасли. Развиваются цифровые инструменты учета и контроля самоходной техники, вводятся требования по обязательной сертификации и единые требования к идентификации машин.

Базой для этой системы стали электронные паспорта самоходных машин (ЭПСМ). С ноября 2022 года в России оформлено уже более 730 тыс. ЭПСМ. Важно, что цифровой вариант документа позволяет унифицировать сведения о технике и сформировать единые стандарты учета для участников рынка.

Обязательная сертификация, которая вводится по решению Совета ЕЭК в апреле 2028 года, должна повысить прозрачность рынка и обеспечить единый подход к допуску техники к эксплуатации. Единые требования к идентификационным номерам для новых машин, которые вступят в силу с сентября 2026 года, упростят учёт техники и контроль за её эксплуатацией.

Параллельно ведётся работа по законопроекту о расширении полномочий Гостехнадзора: ведомство сможет проводить постоянные рейды и проверять технику непосредственно во время эксплуатации.

Версия для печати

В России и мире

"Каждому по плечу": Авито Работа поможет найти работу на основе жизненных сценариев

Найти работу в соответствии с индивидуальным сценарием жизни теперь реально — Авито Работа тестирует новый подход, меняющий алгоритм подбора вакансий. Соискатели смогут находить работу не через стандартные фильтры "график", "зарплата", "опыт", а исходя из своих реальных жизненных маршрутов. Для работодателей это означает более короткий и точный путь соискателей к вакансиям, а значит — более быстрый и релевантный отклик.

"Ростелеком" открыл учебный класс в колледже связи Самары

"Ростелеком" в рамках корпоративного проекта "Базовая станция" открыл специализированный класс в колледже связи Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в Самаре. Провайдер разработал образовательную программу по направлению "Мастер по обслуживанию абонентов", оснастил аудиторию оборудованием и организовал учебные места.

Культура и стиль

Шаман, маньяк и маугли: премьера криминального сериала "После Фишера. Инквизитор" состоится на Wink 28 мая

Премьера продолжения популярной криминальной франшизы "Фишер" состоится 28 мая эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в восьмисерийной детективной драме <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнили Александр Петров, Юлия Снигирь и Полина Гухман. Также в сериале снимались Игорь Миркурбанов, Никита Павленко, Таисья Калинина, Баястан Колдошалы и другие. Режиссером-постановщиком нового сезона стала Ольга Френкель, автор идеи и сценария — Татьяна Арцеулова.

"Рыцари Сорока Островов" разоблачат зло — начались съемки фантастического сериала для Wink

Стартовали съемки сериала по мотивам книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко <a href="https://wink.ru/series/rytsari-soroka-ostrovov-year-2026" target="_blank">"Рыцари Сорока Островов"</a> (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером стал Ким Дружинин ("Злые люди", "28 панфиловцев" и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Люди

Алексей Лошкарев: "Первоочередное, чем должен овладеть студент, это умение ориентироваться в стеке технологий"

Какие перспективы перед молодыми людьми открывает обучение по разработке видеоигр и мультимедийных приложений? Как в ПГУТИ работают с виртуальной реальностью и какие компетенции нужны для ее создания? Об этом и не только "Цифра" поговорила со старшим преподавателем кафедры информационных систем и технологий Алексеем Лошкаревым.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

АСВ требует возбудить дело о хищениях в Газбанке

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" добивается возбуждения нового уголовного дела по махинациям в самарском Газбанке. Информация об этом раскрыта в опубликованных АСВ сведениях о ходе конкурсного производства Газбанка по состоянию на 1 мая.

В Самаре возле Речного вокзала появится ярмарочный комплекс "под старину"

Около деревянной башни, находящейся в районе пересечений улиц Водников и Кутякова в Самаре, обустроят площадку под проект "Живая история: князь Засекин и врата в Дикое поле". Это следует из опубликованного мэрией проекта постановления, в соответствии с которым планируется внести изменения в концепцию проекта туристского кода центра города.

Он и она