Авито Спецтехника: как меняется рынок дорожно-строительной техники в новых условиях

Авито Спецтехника и Минпромторг России провели онлайн сессию о перспективах развития рынка дорожно-строительной техники в 2026 году. Стороны обсудили ключевые изменения в регулировании и развитие инструментов прогнозирования спроса с учетом отраслевой динамики и макроэкономических факторов.

"Мы видим, что участники рынка начинают принимать решение о покупке спецтехники значительно раньше, чем выходят на сделку. Сегодня рынок живет в режиме отложенного спроса: компании внимательно следят за условиями финансирования и постепенно возвращаются к обновлению парков. Рост просмотров для нас — ранний сигнал будущего спроса и возможность для производителей и дилеров заранее оценить динамику рынка", — прокомментировал Андрей Горн, коммерческий директор Авито Спецтехники.

Дополнительным драйвером рынка стало снижение ключевой ставки ЦБ до 14,5%, что уже отражается на активности в сегменте лизинга и инвестиционных планах участников рынка. Дополнительный спрос на технику формирует реализация нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Одной из ключевых тем вебинара стали изменения в регулировании отрасли. Развиваются цифровые инструменты учета и контроля самоходной техники, вводятся требования по обязательной сертификации и единые требования к идентификации машин.

Базой для этой системы стали электронные паспорта самоходных машин (ЭПСМ). С ноября 2022 года в России оформлено уже более 730 тыс. ЭПСМ. Важно, что цифровой вариант документа позволяет унифицировать сведения о технике и сформировать единые стандарты учета для участников рынка.

Обязательная сертификация, которая вводится по решению Совета ЕЭК в апреле 2028 года, должна повысить прозрачность рынка и обеспечить единый подход к допуску техники к эксплуатации. Единые требования к идентификационным номерам для новых машин, которые вступят в силу с сентября 2026 года, упростят учёт техники и контроль за её эксплуатацией.

Параллельно ведётся работа по законопроекту о расширении полномочий Гостехнадзора: ведомство сможет проводить постоянные рейды и проверять технику непосредственно во время эксплуатации.