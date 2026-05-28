16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Каждому по плечу": Авито Работа поможет найти работу на основе жизненных сценариев

Читали: 4

Найти работу в соответствии с индивидуальным сценарием жизни теперь реально — Авито Работа тестирует новый подход, меняющий алгоритм подбора вакансий. Соискатели смогут находить работу не через стандартные фильтры "график", "зарплата", "опыт", а исходя из своих реальных жизненных маршрутов. Для работодателей это означает более короткий и точный путь соискателей к вакансиям, а значит — более быстрый и релевантный отклик.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

На главной странице появились интерактивные кнопки с умными подборками вакансий, которые помогут в один клик выбрать подходящую работу, соответствующую жизненным приоритетам. При клике система автоматически подбирает вакансии, соответствующие контексту жизни.

Это не просто фильтры, а жизненные маршруты. Например, вакансии с фиксированным окончанием рабочего дня "До 17:00" для родителей, чтобы успеть забрать ребенка из садика или продленки.

Работа руками — для тех, кто предпочитает ручной труд: сборка, ремонт, изготовление, ручное производство.

Работа 45+ — вакансии для опытных специалистов, желающих сохранять социальную активность.

Работа 14+ — для подростков, которые хотят заработать первые деньги, не в ущерб учебе.

Рядом с домом — подборка для тех, кто ценит личное время.

На юг — вакансии в Сочи, Краснодарском крае — для тех, кто мечтает переехать и работать в теплом климате.

Для сов — это не просто вакансии с ночным графиком — это целый жизненный маршрут, созданный для людей, чей пик активности приходится на вечер и ночь.

При этом набор сценариев будет меняться в течение года в зависимости от запросов соискателей, и выбор вакансий станет еще более персонализированным.

Главная цель проекта — соединить на площадке реальные запросы соискателей с работой, на которой их ждут. Люди, которые не знают, как начать поиск или как называется их работа мечты, смогут легко узнать, что еще есть на платформе. Подборки предлагают неожиданные варианты, делая процесс персонализированным и ориентированным на человека и его жизненные приоритеты.

"Новый проект Авито Работа, ориентированный на персонализированный поиск вакансий, отвечает на запрос соискателей в поиске удобства и безопасности трудовых условий. Соискатели все чаще ищут работу, которая соответствует их разнообразным профессиям и потребностям — например, с ежедневными выплатами и комфортным расположением, особенно в крупных городах, где у них есть больше вариантов выбора. Новый раздел на платформе, предлагающий такие вакансии, помогает пользователям найти работу, соответствующую их запросам. Результат — не просто релевантность, а адаптация предложения под жизнь человека"— комментирует Владимир Урсу, директор по продукту Авито Работы. 

Версия для печати

В России и мире

"Каждому по плечу": Авито Работа поможет найти работу на основе жизненных сценариев

Найти работу в соответствии с индивидуальным сценарием жизни теперь реально — Авито Работа тестирует новый подход, меняющий алгоритм подбора вакансий. Соискатели смогут находить работу не через стандартные фильтры "график", "зарплата", "опыт", а исходя из своих реальных жизненных маршрутов. Для работодателей это означает более короткий и точный путь соискателей к вакансиям, а значит — более быстрый и релевантный отклик.

"Ростелеком" открыл учебный класс в колледже связи Самары

"Ростелеком" в рамках корпоративного проекта "Базовая станция" открыл специализированный класс в колледже связи Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в Самаре. Провайдер разработал образовательную программу по направлению "Мастер по обслуживанию абонентов", оснастил аудиторию оборудованием и организовал учебные места.

Культура и стиль

Шаман, маньяк и маугли: премьера криминального сериала "После Фишера. Инквизитор" состоится на Wink 28 мая

Премьера продолжения популярной криминальной франшизы "Фишер" состоится 28 мая эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в восьмисерийной детективной драме <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнили Александр Петров, Юлия Снигирь и Полина Гухман. Также в сериале снимались Игорь Миркурбанов, Никита Павленко, Таисья Калинина, Баястан Колдошалы и другие. Режиссером-постановщиком нового сезона стала Ольга Френкель, автор идеи и сценария — Татьяна Арцеулова.

"Рыцари Сорока Островов" разоблачат зло — начались съемки фантастического сериала для Wink

Стартовали съемки сериала по мотивам книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко <a href="https://wink.ru/series/rytsari-soroka-ostrovov-year-2026" target="_blank">"Рыцари Сорока Островов"</a> (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером стал Ким Дружинин ("Злые люди", "28 панфиловцев" и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Люди

Цифровые гении прикладной информатики рождаются в стенах ПГУТИ

Спрос на специалистов, которые умеют не только видеть, но и показывать, сегодня зашкаливает. Эксперты уверены, что за такими профессионалами будущее. О том, как из вчерашних школьников в ПГУТИ растят настоящую армию цифровых героев, рассказала доцент кафедры прикладной информатики ПГУТИ, кандидат экономических наук Ольга Черных.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

АСВ требует возбудить дело о хищениях в Газбанке

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" добивается возбуждения нового уголовного дела по махинациям в самарском Газбанке. Информация об этом раскрыта в опубликованных АСВ сведениях о ходе конкурсного производства Газбанка по состоянию на 1 мая.

В Самаре возле Речного вокзала появится ярмарочный комплекс "под старину"

Около деревянной башни, находящейся в районе пересечений улиц Водников и Кутякова в Самаре, обустроят площадку под проект "Живая история: князь Засекин и врата в Дикое поле". Это следует из опубликованного мэрией проекта постановления, в соответствии с которым планируется внести изменения в концепцию проекта туристского кода центра города.

Он и она