В Самаре при поддержке ПСБ прошёл юбилейный полумарафон "ЗаБег.РФ"

Трасса проходила по аллее "Последняя миля" у стадиона "Солидарность Самара Арена". Попробовать свои силы могли спортсмены любого возраста и подготовки. Участникам были доступны три дистанции на выбор: ПСБ 5 км, 10 км или 21,1 км. Для детей и подростков организована отдельная трасса протяженностью 1 км.

"Спорт давно стал частью корпоративной культуры ПСБ — наши сотрудники регулярно участвуют в соревнованиях как в Самарской области, так и за ее пределами. Однако "ЗаБег.РФ" занимает среди них особое место. Это событие, которого с нетерпением ждут и любители бега, и профессиональные спортсмены. Оно объединяет людей не только внутри отдельных регионов, но и всю страну — от Камчатки до Калининграда. И мы рады быть частью этого масштабного события уже на протяжении восьми лет", — отметил региональный директор ПСБ в Самарской области Виталий Белоцкий.

Первый полумарафон "ЗаБег.РФ" состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах России, в том числе в Самаре. В этом году забег охватил 124 российских города и 15 часовых поясов. На старт вышло более четверти миллиона участников. ПСБ выступает генеральным спонсором проекта "ЗаБег.РФ" с 2019 года.