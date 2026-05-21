16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Северсталь-инфоком", ГК "Северсталь Стальные Решения" и LE ROBOTICS подписали меморандум о стратегическом технологическом партнёрстве в области промышленной роботизации

Читали: 6

"Северсталь-инфоком", ГК "Северсталь Стальные Решения" и LE ROBOTICS — официальный представитель LE Robotics Co., Ltd. в России — подписали Меморандум о стратегическом технологическом партнёрстве на площадке "Технофорума" международной выставки "Металлообработка". Соглашение направлено на совместную разработку и промышленное внедрение роботизированных решений нового поколения для строительной и металлообрабатывающей отраслей.

Фото: предоставлено компанией "Северсталь"

Соглашение закрепляет консолидацию компетенций сторон для создания и масштабирования интеллектуальных систем нового поколения, способных задать новый стандарт эффективности для последующего масштабирования решений на российском рынке.

Архитектура партнёрства выстроена на взаимном дополнении профильных экспертиз каждого из участников.

В рамках соглашения LE ROBOTICS привносит в проект передовой стек технологий в сфере автономных роботизированных систем, AI-сварки, 3D-технического зрения и SLAM-навигации.

"Северсталь-инфоком" возьмет на себя технологическую интеграцию, промышленное масштабирование и адаптацию решений под требования российских заказчиков и отраслевые стандарты.

ГК "Северсталь Стальные Решения" обеспечит уникальную отраслевую экспертизу в области строительства и металлообработки и станет ключевой референсной базой для внедрения инноваций. Уже сегодня площадка "Северсталь Стальные Решения" в Обнинске функционирует как одно из самых высокотехнологичных производств строительных металлоконструкций в России, где цифровое управление производством и роботизированная сварка связаны единым операционным контуром. Два интеллектуальных сварочных комплекса с машинным зрением LE ROBOTICS, интегрированные специалистами "Северсталь-инфокома" в ИТ-ландшафт компании, доказали свою прикладную ценность, позволив обеспечить превосходное качество сварки и значительный прирост производительности.

"Промышленная роботизация — один из мощных трендов, меняющих многие производственные компании. "Северсталь" не исключение — мы видим большой потенциал в рациональном внедрении роботов на наших площадках. Подписанный Меморандум создаёт основу для системной работы по адаптации и масштабированию роботизированных комплексов для отечественного рынка. Объединение компетенций "Северсталь-инфокома", ГК "Северсталь Стальные Решения" и LE ROBOTICS позволит ускорить внедрение таких решений в российской промышленности", — отметил генеральный директор "Северсталь-инфокома" Сергей Дунаев.

"ГК "Северсталь Стальные Решения" последовательно наращивает технологическое лидерство в строительстве металлоконструкций в России, развивая производственную модель, в которой инновации напрямую работают на качество продукта и ценность для заказчика. Для нас роботизация уже работающий производственный инструмент, который даёт конкретный измеримый эффект: повышает стабильность качества продукции, расширяет возможности работы со сложной номенклатурой и увеличивает производительность. Партнёрство с LE ROBOTICS и "Северсталь-инфоком" позволит перейти к следующему этапу — созданию и тиражированию ещё более быстрых и современных решений для отрасли под потребности наших клиентов", — подчеркнул директор ГК "Северсталь Стальные Решения" Дмитрий Манаков.

"LE ROBOTICS обладает глубокой профессиональной экспертизой в области интеллектуальной роботизированной сварки и технологий автономной автоматизации. Эти технологии уже доказали свою эффективность на практике у ведущих промышленных компаний мира. Россия является для нас одним из ключевых рынков, обладающим огромным потенциалом для применения наших решений. Подписание меморандума с "Северсталью" — это важный шаг в данном направлении: вместе с надёжным партнёром мы нацелены на интеграцию технологических возможностей и координацию сильных сторон и ресурсов для предоставления российскому рынку интеллектуальных решений по сварке и резке, которые обладают более высокой адаптацией к местным условиям и прикладной ценностью", — подчеркнул генеральный директор LE Robotics Ху Хаоцзе. 

Версия для печати

В России и мире

"Северсталь Сеть": опора для трубного бизнеса

На отраслевой конференции "Стальные трубы: производство и региональный сбыт", которая прошла 18–19 мая 2026 года в Санкт-Петербурге, директор по маркетингу "Северсталь Сети" Анатолий Плотников рассказал о том, как меняется рынок трубной продукции и представил подход компании к работе с малым и средним бизнесом в эпоху трансформации отрасли.

"Северсталь-инфоком", ГК "Северсталь Стальные Решения" и LE ROBOTICS подписали меморандум о стратегическом технологическом партнёрстве в области промышленной роботизации

"Северсталь-инфоком", ГК "Северсталь Стальные Решения" и LE ROBOTICS — официальный представитель LE Robotics Co., Ltd. в России — подписали Меморандум о стратегическом технологическом партнёрстве на площадке "Технофорума" международной выставки "Металлообработка". Соглашение направлено на совместную разработку и промышленное внедрение роботизированных решений нового поколения для строительной и металлообрабатывающей отраслей.

Культура и стиль

"Рыцари Сорока Островов" разоблачат зло — начались съемки фантастического сериала для Wink

Стартовали съемки сериала по мотивам книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко <a href="https://wink.ru/series/rytsari-soroka-ostrovov-year-2026" target="_blank">"Рыцари Сорока Островов"</a> (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером стал Ким Дружинин ("Злые люди", "28 панфиловцев" и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

Люди

Экс-главе самарского ГУ МЧС вынесли приговор 

В среду, 13 мая, суд Ленинского района Самары огласил приговор экс-начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко, обвинявшегося в масштабной коррупции. Суд приговорил его к 11 годам колонии строго режима со штрафом в 293 млн руб. и лишил звания генерал-майора. Также с него решено взыскать 73 млн рублей, полученных в результате преступления.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она