Авито: 34% жителей ПФО рассматривают покупку отечественного авто в 2026 году

Среди потенциальных покупателей отечественных марок или тех, кто приобрел автомобиль в течение последних трех лет, наиболее востребованной остается LADA — ее выбирают более половины (54%) респондентов. Далее следуют Solaris (22%) и "Москвич" (10%). Еще 8% опрошенных заявили о готовности рассмотреть автомобили марки Volga, несмотря на то, что официальный старт продаж запланирован только на лето 2026 года.

Чаще всего среди отечественных автомобилей респонденты в первую очередь рассматривают седаны (26%) и кроссоверы или внедорожники (24%). В числе других предпочтений универсалы (16%), лифтбеки и хэтчбеки (9%). Минивены и пикапы предпочитают 5% и 4% респондентов соответственно. При этом 15% опрошенных пока не определились с типом автомобиля.

Средний бюджет на покупку автомобиля составляет около 2 млн рублей.

Отечественные марки, которые респонденты готовы рассмотреть к покупке или приобрели в течение последних трех лет

Марка Доля респондентов, % LADA 54% Solaris 22% "Москвич" 10% Volga 8% TENET 8% Sollers 8% Evolute 5% XCITE 5%

"При выборе в пользу отечественного автомобиля москвичи в первую очередь ориентируются на рациональные преимущества: стоимость и простоту обслуживания (52%), доступную цену (48%), а также наличие запчастей без задержек (35%). Это свидетельствует о том, что интерес к ним во многом обусловлен прагматичными соображениями и стремлением снизить совокупные издержки владения автомобилем. Кроме того, за последние годы на рынке появились новые российские и локализованные бренды, включая Solaris, TENET и XCITE, а запуск автомобилей Volga запланирован на лето — к этим моделям водители активно присматриваются и изучают их преимущество", — комментирует Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.

Наиболее высокий интерес к отечественным автомобилям проявляют молодые люди в возрасте 18-24 лет. В этой группе доля тех, кто рассматривает покупку только российских машин, достигает 12% — почти вдвое выше среднего показателя по выборке. В других возрастных группах показатели распределяются следующим образом: 25-34 лет — 8%, 35-44 лет — 6%, 45-54 лет — 5%, 55-64 лет — 7%, 65 лет и старше — 4%. С точки зрения гендерного распределения мужчины несколько чаще рассматривают покупку отечественных автомобилей, чем женщины: 35% против 29% соответственно.

Покупатели отечественных автомобилей чаще всего планируют искать и покупать машину на сайтах с объявлениями: этот вариант назвали 49% респондентов. Почти столько же выбирают официальные дилерские центры (48%), ещё 31% — специализированные автомобильные сайты. Реже опрошенные рассматривают авторынки (20%), покупку у частного продавца (19%) и обращение к автоброкеру (6%).

Более половины респондентов (54%) узнают о продаже отечественных автомобилей из рекламы на сайтах с объявлениями, 44% — через рекомендации друзей, коллег и родственников, 31% — из рекламы в поисковых системах.

Откуда вы обычно узнаёте о предложениях по продаже автомобилей?

Канал Доля респондентов, % Реклама на сайтах с объявлениями 54% Рекомендации друзей, коллег, родственников 44% Реклама в поисковых системах 31% Реклама в соцсетях 24% Реклама на ТВ 17% Наружная реклама 12% e-mail рассылки 4%

"Более половины жителей ПФО узнают о продаже отечественных автомобилей из рекламы на сайтах с объявлениями. Это показывает, что в автомобильной категории реклама работает как источник покупок, а не просто охватов Авито помогает брендам и дилерам показывать рекламу аудитории, которая уже интересуется покупкой автомобиля, и, как следствие, оптимально использовать маркетинговый бюджет", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.