Авито: 34% жителей ПФО рассматривают покупку отечественного авто в 2026 году

34% проживающих в Приволжском федеральном округе рассматривают покупку отечественного автомобиля в этом году: 8% опрошенных ориентированы исключительно на российские модели, еще 26% рассматривают в том числе и иномарки. В опросе Авито Авто и Авито Рекламы приняли участие 10 тыс. россиян старше 18 лет.

Среди потенциальных покупателей отечественных марок или тех, кто приобрел автомобиль в течение последних трех лет, наиболее востребованной остается LADA — ее выбирают более половины (54%) респондентов. Далее следуют Solaris (22%) и "Москвич" (10%). Еще 8% опрошенных заявили о готовности рассмотреть автомобили марки Volga, несмотря на то, что официальный старт продаж запланирован только на лето 2026 года.

Чаще всего среди отечественных автомобилей респонденты в первую очередь рассматривают седаны (26%) и кроссоверы или внедорожники (24%). В числе других предпочтений универсалы (16%), лифтбеки и хэтчбеки (9%). Минивены и пикапы предпочитают 5% и 4% респондентов соответственно. При этом 15% опрошенных пока не определились с типом автомобиля.

Средний бюджет на покупку автомобиля составляет около 2 млн рублей.

Отечественные марки, которые респонденты готовы рассмотреть к покупке или приобрели в течение последних трех лет

Марка

Доля респондентов, %

LADA

54%

Solaris

22%

"Москвич"

10%

Volga

8%

TENET

8%

Sollers

8%

Evolute

5%

XCITE

5%

"При выборе в пользу отечественного автомобиля москвичи в первую очередь ориентируются на рациональные преимущества: стоимость и простоту обслуживания (52%), доступную цену (48%), а также наличие запчастей без задержек (35%). Это свидетельствует о том, что интерес к ним во многом обусловлен прагматичными соображениями и стремлением снизить совокупные издержки владения автомобилем. Кроме того, за последние годы на рынке появились новые российские и локализованные бренды, включая Solaris, TENET и XCITE, а запуск автомобилей Volga запланирован на лето — к этим моделям водители активно присматриваются и изучают их преимущество", — комментирует Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.

Наиболее высокий интерес к отечественным автомобилям проявляют молодые люди в возрасте 18-24 лет. В этой группе доля тех, кто рассматривает покупку только российских машин, достигает 12% — почти вдвое выше среднего показателя по выборке. В других возрастных группах показатели распределяются следующим образом: 25-34 лет — 8%, 35-44 лет — 6%, 45-54 лет — 5%, 55-64 лет — 7%, 65 лет и старше — 4%. С точки зрения гендерного распределения мужчины несколько чаще рассматривают покупку отечественных автомобилей, чем женщины: 35% против 29% соответственно.

Покупатели отечественных автомобилей чаще всего планируют искать и покупать машину на сайтах с объявлениями: этот вариант назвали 49% респондентов. Почти столько же выбирают официальные дилерские центры (48%), ещё 31% — специализированные автомобильные сайты. Реже опрошенные рассматривают авторынки (20%), покупку у частного продавца (19%) и обращение к автоброкеру (6%).

Более половины респондентов (54%) узнают о продаже отечественных автомобилей из рекламы на сайтах с объявлениями, 44% — через рекомендации друзей, коллег и родственников, 31% — из рекламы в поисковых системах.

Откуда вы обычно узнаёте о предложениях по продаже автомобилей?

Канал

Доля респондентов, %

Реклама на сайтах с объявлениями

54%

Рекомендации друзей, коллег, родственников

44%

Реклама в поисковых системах

31%

Реклама в соцсетях

24%

Реклама на ТВ

17%

Наружная реклама

12%

e-mail рассылки

4%

"Более половины жителей ПФО узнают о продаже отечественных автомобилей из рекламы на сайтах с объявлениями. Это показывает, что в автомобильной категории реклама работает как источник покупок, а не просто охватов Авито помогает брендам и дилерам показывать рекламу аудитории, которая уже интересуется покупкой автомобиля, и, как следствие, оптимально использовать маркетинговый бюджет", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

"Аврора ТВ" выходит в эфир: "Ростелеком" представил первое полностью отечественное решение для смарт-ТВ

На конференции ЦИПР-2026 "Ростелеком" представил первое на 100% отечественное решение для смарт-ТВ на базе операционной системы (ОС) "Аврора". Также компания показала на своем стенде прототипы умных российских телевизоров с предустановленной "Авророй ТВ".

"Северсталь" и HL (Hanʼs Laser) в России развивают комплексные решения для повышения эффективности металлообработки

В рамках выставки "Металлообработка-2026" "Северсталь" и мировой производитель промышленного лазерного оборудования HL (Hanʼs Laser) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере разработки и продвижения комплексных решений для металлообрабатывающих предприятий.

"Рыцари Сорока Островов" разоблачат зло — начались съемки фантастического сериала для Wink

Стартовали съемки сериала по мотивам книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко <a href="https://wink.ru/series/rytsari-soroka-ostrovov-year-2026" target="_blank">"Рыцари Сорока Островов"</a> (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером стал Ким Дружинин ("Злые люди", "28 панфиловцев" и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

Экс-главе самарского ГУ МЧС вынесли приговор 

В среду, 13 мая, суд Ленинского района Самары огласил приговор экс-начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко, обвинявшегося в масштабной коррупции. Суд приговорил его к 11 годам колонии строго режима со штрафом в 293 млн руб. и лишил звания генерал-майора. Также с него решено взыскать 73 млн рублей, полученных в результате преступления.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

