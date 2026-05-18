16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Аврора ТВ" выходит в эфир: "Ростелеком" представил первое полностью отечественное решение для смарт-ТВ

Читали: 6

На конференции ЦИПР-2026 "Ростелеком" представил первое на 100% отечественное решение для смарт-ТВ на базе операционной системы (ОС) "Аврора". Также компания показала на своем стенде прототипы умных российских телевизоров с предустановленной "Авророй ТВ".

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Прототипы смарт-телевизоров произведены компанией "Электра" и оснащены отечественной системой защиты цифрового контента от несанкционированного использования (DRM). На устройствах предустановлена версия операционной системы "Аврора ТВ" от российского разработчика "Открытая мобильная платформа". Компания "Рестрим Медиа" занимается дизайном и адаптацией ОС для использования в смарт-ТВ. В решение внедрены ИИ-инструменты на базе дата-инфраструктуры и "Нейрошлюза" от "Ростелекома", а также голосовой ассистент с рекомендательной системой от отечественного разработчика Enbisys.

Дарий Халитов, заместитель президента — председателя правления "Ростелекома":

"Запуск проекта полностью отечественного смарт-ТВ — это пример синергии высокотехнологичных активов "Ростелекома". Обладая собственной российской платформой для умных телевизоров, мы переходим в иную парадигму: от попыток подстроиться под зарубежную ОС со своими ограничениями к самостоятельному созданию нового опыта использования больших экранов".

В настоящее время на российском рынке все смарт-телевизоры базируются на иностранных платформах Android, Android Open Source Project (AOSP) и других. Следовательно, из-за рубежа имеется доступ к ключевым компонентам смарт-ТВ: процессору, памяти, экрану, шифрованию контента, персональным данным, статистике использования устройства. Это делает устройства на таких ОС уязвимыми из-за рисков санкций, внешнего деструктивного воздействия на системы управления (блокировка или ограничение функционала), утечек чувствительных данных за границу и возможностей недекларируемого наблюдения за пользователями.

"Аврора ТВ" исключает возможность повлиять на работоспособность устройств из-за рубежа, так как все системы управления и контроля разработаны и находятся в России. Среди ключевых особенностей и функционала решения: гарантированный доступ на главном экране к национальному контенту, включая бесплатную трансляцию федеральных каналов, даже если телевизор не оснащен модулем цифрового ТВ; простой вход на смарт-ТВ для всех российских разработчиков приложений и сервисов; доступ к российским онлайн-кинотеатрам; гибкая адаптация под решение бизнес-задач (для отелей, кафе, офисов и других); работа с персональными данными в полном соответствии с российским законодательством.

Осенью планируется наладить на "Электре" серийное производство умных телевизоров на ОС "Аврора ТВ": они будут иметь диагональ от 24 до 55 дюймов, оснащаться ЖК-матрицей повышенной четкости (4K и FHD в зависимости от размера экрана и ценовой категории), голосовым управлением, рекомендательной системой и ИИ-ассистентом на борту. "Аврора ТВ" может быть портирована на различные (в том числе уже выпущенные) смарт-телевизоры. Решение поддерживает возможность кастомизации под производителя по модели "белой этикетки" (White Label).

Использование "Авроры" в отечественном смарт-ТВ еще одно новое направление развития ОС. В 2025 году "Ростелеком" и ОМП совместно с партнерами представили прототип платформы "Аврора Автомобильная" для отечественного автомобилестроения. 

Версия для печати

В России и мире

"Аврора ТВ" выходит в эфир: "Ростелеком" представил первое полностью отечественное решение для смарт-ТВ

На конференции ЦИПР-2026 "Ростелеком" представил первое на 100% отечественное решение для смарт-ТВ на базе операционной системы (ОС) "Аврора". Также компания показала на своем стенде прототипы умных российских телевизоров с предустановленной "Авророй ТВ".

"Северсталь" и HL (Hanʼs Laser) в России развивают комплексные решения для повышения эффективности металлообработки

В рамках выставки "Металлообработка-2026" "Северсталь" и мировой производитель промышленного лазерного оборудования HL (Hanʼs Laser) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере разработки и продвижения комплексных решений для металлообрабатывающих предприятий.

Культура и стиль

"Рыцари Сорока Островов" разоблачат зло — начались съемки фантастического сериала для Wink

Стартовали съемки сериала по мотивам книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко <a href="https://wink.ru/series/rytsari-soroka-ostrovov-year-2026" target="_blank">"Рыцари Сорока Островов"</a> (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером стал Ким Дружинин ("Злые люди", "28 панфиловцев" и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

Люди

Экс-главе самарского ГУ МЧС вынесли приговор 

В среду, 13 мая, суд Ленинского района Самары огласил приговор экс-начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко, обвинявшегося в масштабной коррупции. Суд приговорил его к 11 годам колонии строго режима со штрафом в 293 млн руб. и лишил звания генерал-майора. Также с него решено взыскать 73 млн рублей, полученных в результате преступления.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она