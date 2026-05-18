"Аврора ТВ" выходит в эфир: "Ростелеком" представил первое полностью отечественное решение для смарт-ТВ

Прототипы смарт-телевизоров произведены компанией "Электра" и оснащены отечественной системой защиты цифрового контента от несанкционированного использования (DRM). На устройствах предустановлена версия операционной системы "Аврора ТВ" от российского разработчика "Открытая мобильная платформа". Компания "Рестрим Медиа" занимается дизайном и адаптацией ОС для использования в смарт-ТВ. В решение внедрены ИИ-инструменты на базе дата-инфраструктуры и "Нейрошлюза" от "Ростелекома", а также голосовой ассистент с рекомендательной системой от отечественного разработчика Enbisys.

Дарий Халитов, заместитель президента — председателя правления "Ростелекома":

"Запуск проекта полностью отечественного смарт-ТВ — это пример синергии высокотехнологичных активов "Ростелекома". Обладая собственной российской платформой для умных телевизоров, мы переходим в иную парадигму: от попыток подстроиться под зарубежную ОС со своими ограничениями к самостоятельному созданию нового опыта использования больших экранов".

В настоящее время на российском рынке все смарт-телевизоры базируются на иностранных платформах Android, Android Open Source Project (AOSP) и других. Следовательно, из-за рубежа имеется доступ к ключевым компонентам смарт-ТВ: процессору, памяти, экрану, шифрованию контента, персональным данным, статистике использования устройства. Это делает устройства на таких ОС уязвимыми из-за рисков санкций, внешнего деструктивного воздействия на системы управления (блокировка или ограничение функционала), утечек чувствительных данных за границу и возможностей недекларируемого наблюдения за пользователями.

"Аврора ТВ" исключает возможность повлиять на работоспособность устройств из-за рубежа, так как все системы управления и контроля разработаны и находятся в России. Среди ключевых особенностей и функционала решения: гарантированный доступ на главном экране к национальному контенту, включая бесплатную трансляцию федеральных каналов, даже если телевизор не оснащен модулем цифрового ТВ; простой вход на смарт-ТВ для всех российских разработчиков приложений и сервисов; доступ к российским онлайн-кинотеатрам; гибкая адаптация под решение бизнес-задач (для отелей, кафе, офисов и других); работа с персональными данными в полном соответствии с российским законодательством.

Осенью планируется наладить на "Электре" серийное производство умных телевизоров на ОС "Аврора ТВ": они будут иметь диагональ от 24 до 55 дюймов, оснащаться ЖК-матрицей повышенной четкости (4K и FHD в зависимости от размера экрана и ценовой категории), голосовым управлением, рекомендательной системой и ИИ-ассистентом на борту. "Аврора ТВ" может быть портирована на различные (в том числе уже выпущенные) смарт-телевизоры. Решение поддерживает возможность кастомизации под производителя по модели "белой этикетки" (White Label).

Использование "Авроры" в отечественном смарт-ТВ еще одно новое направление развития ОС. В 2025 году "Ростелеком" и ОМП совместно с партнерами представили прототип платформы "Аврора Автомобильная" для отечественного автомобилестроения.