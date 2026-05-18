Перспективный мотогонщик спортивного клуба "Мега-Лада" прокомментировал свое выступление и поделился планами на сезон

Матвей Корабельщиков, мотогонщик из команды "Мега-Лада" поделился эмоциями впечатлениями от первого этапа личного первенства России среди юниоров по спидвею, которое прошло 14 мая в городе Тольятти.

— Матвей, гонка 14 мая показала твой текущий уровень. Что ты чувствуешь прямо сейчас — пик формы, стабильность и рабочий режим или пока не хватает "свежести" в конце дистанции?

— Пока что не доволен своей ездой, так как первый заезд получится непонятный, и потом после него все пошло не по плану. Совершил досадную ошибку, в которой сам виноват.

— Что случилось в заезде? На старте один из гонщиков упал, и ты решил не продолжать заезд. Почему не поехал? Думал, что остановят и будет перезаезд?

— На автомате подумал, что заезд остановят, так как гонщик, который упал, долго не мог подняться и создавал помеху для продолжения гонки. У меня давно была схожая ситуация, и когда падал я таким же образом, то заезд сразу же остановили. Думал, что в этот раз будет так же, но судья решил иначе, и заезд по итогу продолжился.

— Как оцениваешь свою физическую подготовку к этому сезону? Спидвей требует колоссальной выносливости и реакции, над какими физическими качествами ты работал в межсезонье?

— Зимой у нас активные тренировки по физической подготовке. Тренер постоянно дает самые разные задачи, начиная от тренажерного зала и заканчивая плаванием в бассейне. Также играем в настольный и большой теннис, очень много специфических упражнений и кардио-тренировок, для координации и выносливости.

— Хорошие ли условия дает команда "Мега-Лада" для роста? Как обстоят дела с техникой? Насколько я помню, в прошлом году у тебя был другой мотоцикл, в этом удалось обновиться?

— Да, все отлично, на этот сезон собрали новые мотоциклы, техническое оснащение у команды отличное, к нему вопросов нет.

— Есть ли у тебя кумиры из мира спидвея? Может быть рос, наблюдая за кем-то и стараешься использовать их опыт в оттачивании своего стиля, или он полностью уникален?

— В детстве всегда нравилось, как свои заезды проводит Артем Лагута, многократный чемпион России и мировых совревнований. Сейчас активно наблюдаю за действующим чемпионом мира Бартошом Змарзликом, очень нравится его стиль, посадка, траектории, по которым он едет, стараюсь перенимать лучшие черты у лучших в своём деле.

Уже 17 мая у Матвея вновь появится возможность проявить себя в деле, на этапе личного чемпионата России. Там ему предстоит бороться с лучшими российскими гонщиками и показывать максимум из своих возможностей.

