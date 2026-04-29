Цифровое гостеприимство: отельеры и рестораторы Самары оценили сервисы от "Ростелекома"

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Мы предлагаем рынку современные сервисы "Цифровой отель" и "Рестомания". Эти комплексные решения работают в защищенном контуре "Ростелекома" и объединяют инструменты для управления гостиничным и ресторанным бизнесом любого уровня. Уверен, разработки помогут собственникам заведений Самары и области повысить лояльность посетителей и сделать компании более прибыльными".

"Цифровой отель" от "Ростелекома" — отечественная PMS-система (Property Management System — система управления недвижимостью), которая предназначена для управления гостиничным бизнесом и улучшения качества обслуживания. Облачное решение обеспечивает централизованное и безопасное хранение персональных данных гостей, содержит информацию о бронированиях, заселении и выселении постояльцев, позволяет управлять финансами, а также создавать отчеты для принятия решений.

Константин Сполуденный, директор проектов департамента по работе с региональной сетью и развитием МСП ПАО "Ростелеком":

"Цифровой отель" автоматизирует процессы, снижая нагрузку на персонал. Он подходит для апартаментов, глемпингов, СПА-отелей и гостиниц. Ограничений по номерному фонду нет. Система адаптируется под нужды бизнеса, обладает широким функционалом и имеет порядка 60 интеграций с различными системами. Доступно управление цифровыми панелями и телевизорами. У сотрудников есть мобильное приложение, где они отмечают статус уборки или ремонта, а администратор видит информацию по номерному фонду на компьютере. В PMS-системе также отображается весь гостевой опыт, будь то заказ еды в номер, использование спортзала или парковки".

На бизнес-завтраке "Ростелеком" также представил платформу "Рестомания". Сервис позволяет заведениям общественного питания управлять доставкой, заказами и клиентскими базами.

Александр Киктев, директор направления департамента по работе с региональной сетью и развитием МСП ПАО "Ростелеком":

"Мы помогаем рестораторам без затрат на создание и поддержку цифровой инфраструктуры запустить готовый сайт доставки и мобильное приложение. Главная ценность для пользователей "Рестомании" — персональные данные гостей. Они нужны, чтобы отправлять промокоды, создавать свою систему лояльности, сообщать о скидках и акциях".

Клиенты "Рестомании" повысили средний чек внутри ресторана до 23%. В 1,5 раза увеличилось число повторных заказов, а время на обслуживание каждого стола сократилось на 12 минут.

