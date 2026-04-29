Авито: в разделе помощи появилась подписка на регулярные пожертвования

Чтобы оформить ежемесячный автоплатёж, нужно зайти на страницу "Знак добра", перейти в "Добрую подписку", выбрать фонд и сумму пожертвования. Первый платеж списывается сразу после оформления подписки, далее пожертвование автоматически совершается раз в месяц. После каждого денежного перевода пользователь получает цифровой бейдж "Знак добра", который может применить к одному из своих объявлений из категории "Товары". В профиле также появится значок #яПомогаю. Такие цифровые награды делают вклад пользователя в благотворительность видимым, позволяют подчеркнуть свою социальную позицию на платформе и привлечь к добрым делам еще больше людей.

"Мы видим, что люди всё чаще хотят помогать системно, а не разово, и новый алгоритм подписки в "Знаке добра" делает такую поддержку простой и привычной. Небольшая, но регулярная помощь для НКО часто оказывается полезнее крупных, но разовых сумм. Сто рублей в месяц от тысячи людей — это не просто 1,2 млн рублей в год. Это уверенность фонда в завтрашнем дне и возможность планировать помощь, строить долгосрочные планы, а не экстренно "тушить пожары", — рассказал руководитель ESG-продукта Авито Василий Лексин.

Оформить благотворительную подписку можно на любой из фондов, участвующих в проекте "Знак добра" на Авито. Управление подпиской максимально простое: пользователи могут в любой момент выбрать другой фонд или же отменить автоплатеж через настройки на страницах "Знак добра" или #яПомогаю.