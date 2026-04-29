Авито: в разделе помощи появилась подписка на регулярные пожертвования

Совершать добрые дела через Авито теперь можно не только разово, но и на систематической основе — в разделе #яПомогаю запустили "Добрую подписку" на пожертвования в рамках проекта "Знак добра". Пользователи смогут легко и удобно оказывать помощь благотворительным фондам, которым доверяют и работу которых хотят поддерживать.

Чтобы оформить ежемесячный автоплатёж, нужно зайти на страницу "Знак добра", перейти в "Добрую подписку", выбрать фонд и сумму пожертвования. Первый платеж списывается сразу после оформления подписки, далее пожертвование автоматически совершается раз в месяц. После каждого денежного перевода пользователь получает цифровой бейдж "Знак добра", который может применить к одному из своих объявлений из категории "Товары". В профиле также появится значок #яПомогаю. Такие цифровые награды делают вклад пользователя в благотворительность видимым, позволяют подчеркнуть свою социальную позицию на платформе и привлечь к добрым делам еще больше людей.

"Мы видим, что люди всё чаще хотят помогать системно, а не разово, и новый алгоритм подписки в "Знаке добра" делает такую поддержку простой и привычной. Небольшая, но регулярная помощь для НКО часто оказывается полезнее крупных, но разовых сумм. Сто рублей в месяц от тысячи людей — это не просто 1,2 млн рублей в год. Это уверенность фонда в завтрашнем дне и возможность планировать помощь, строить долгосрочные планы, а не экстренно "тушить пожары", — рассказал руководитель ESG-продукта Авито Василий Лексин.

Оформить благотворительную подписку можно на любой из фондов, участвующих в проекте "Знак добра" на Авито. Управление подпиской максимально простое: пользователи могут в любой момент выбрать другой фонд или же отменить автоплатеж через настройки на страницах "Знак добра" или #яПомогаю.

ПСБ и Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение качества образовательного процесса и формирование кадрового резерва для банковской отрасли. Документ подписали региональный директор ПСБ в Самарской области Виталий Белоцкий и исполняющий обязанности ректора СГЭУ Елена Кандрашина.

"Ростелеком" начал набор студентов на оплачиваемую стажировку с гибким графиком <a href="https://first.rt.ru/" target="_blank">"Твоя первая 2.0"</a>. Программа стартует уже четвертый раз. В новом сезоне расширилась география стажировок: получить реальный опыт работы в команде ведущей цифровой компании страны студенты 3-5 курсов вузов и учащиеся 3-4 курсов ссузов смогут в 80 городах.

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

В продолжении долгожданного военного детектива "СМЕРШ 4" контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск. 16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) состоится премьера четырехсерийной новеллы <a href="https://wink.ru/seasons/smersh-4-sezon-2-year-2026" target="_blank">"Операция "Цербер"</a> (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале "РЕН ТВ".

Самарский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы по уголовному делу в отношении Мусурова М., Багирова А. и Бохирова Н. и оставил без изменений приговор Промышленного районного суда Самары. Об этом сообщает объединенная пресс-служба самарских судов.

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

