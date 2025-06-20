Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Ключевым вопросом сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" стало повышение качества и продолжительности жизни россиян. По мнению Ольги Сорокиной, достижению этих целей будет способствовать внедрение инновационных инструментов по прогнозированию и предотвращению заболеваний. Подобные программы уже сегодня активно реализуются в рамках системы ДМС. Страховщики несомненно являются амбассадорами превентивной медицины и сервисов, повышающих общий тонус и самочувствие граждан, постоянно инвестируют в развитие этого направления — запускают цифровые клиники, создают сервисные компании, тесно взаимодействуют с лабораториями и аптечными сетями, внедряют инновации. И такой подход востребован работодателями, для которых здоровье и производительность коллектива — основная ценность.

В ВСК активно разрабатываются и внедряются сервисы, направленные не только на лечение, но и на предупреждение заболеваний. Например, в рамках работы с корпоративными клиентами Страховой дом системно проводит анализ состояния здоровья коллективов для распределения сотрудников по группам риска и формирования индивидуальных рекомендаций. В среднем по результатам такого рода комплексной диагностики до четверти сотрудников российских компаний имеют значимые проблемы со здоровьем, а еще у 40% фиксируются определенные отклонения, которые можно скорректировать изменением образа жизни.

Барьеры цифровой трансформации здравоохранения также лежат в межотраслевом взаимодействии государства, страховых компаний и лечебных учреждений. Россиянам доступны три вида медицинского обслуживания — ОМС, ДМС и платная медицина. И в сферу добровольного медицинского страхования вовлечено больше трети трудоспособного населения (около 30 млн человек), а за год страховщики получают порядка 60 млн обращений. Для прорыва в технологическом развитии сектора требуется синхронизация — необходимо налаживать безопасное цифровое взаимодействие медицинских информационных систем, инфраструктуры страховых организаций и государственных систем (ЕГИСЗ, ГИС ОМС и т. д.), стандартизировать порядок обмена этими данными.

"Ключевая задача страховщика — не допустить критической ситуации со здоровьем пациента и начать действовать до того, как человек попал в клинику. В этом заинтересованы все стороны — сотрудник, работодатели, государство и страховщик. Масштабирование комплексной диагностики, чекапов и других форм превентивной медицины будут этому способствовать. Важную роль в популяризации превенции играет и качественный цифровой клиентский опыт, который невозможно обеспечить без межотраслевого взаимодействия. Первым результатом такой синергии стала разработка и утверждение стандартов электронного документооборота между страховыми и медицинскими организациями, при поддержке Минздрава, ФНС и Банка России. На следующем этапе необходимо определить параметры обмена информацией, которая используется в процессах обслуживания и на основе которой строится предиктивная аналитика. Безусловно, мы понимаем, что речь идет о чувствительных данных — в связи с чем предлагаем рассмотреть возможность создания профильного центра по работе с данными на стороне Минздрава России. Решение этого вопроса способно ускорить технологическое развитие, которое невозможно без эффективной коммуникации государства и частного бизнеса", — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.