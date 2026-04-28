ПСБ и СГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве и открыли учебное пространство для студентов

В рамках партнерства стороны договорились о совместной работе по нескольким направлениям: вовлечение студентов в обучающие инициативы банка, организация практической подготовки и стажировок, содействие в трудоустройстве выпускников, а также проведение совместных образовательных и культурно-просветительских мероприятий.

"Взаимодействие с университетским сообществом — одно из приоритетных социальных направлений в работе банка. Мы убеждены, что инвестиции в образование напрямую определяют качество подготовки кадров в любой отрасли. Наше партнёрство со СГЭУ позволит соблюсти баланс между теоретической подготовкой и практическими навыками: студенты получат возможность погружаться в профессию ещё на этапе обучения, а банк — привлекать к работе наиболее талантливых и перспективных выпускников", — отметил Виталий Белоцкий, региональный директор ПСБ в Самарской области.

"СГЭУ и ПСБ связывают годы плодотворного сотрудничества, и подписание сегодняшнего соглашения — это закономерный этап нашего стратегического партнерства. Мы видим, как стремительно меняются требования к выпускникам: работодателю сегодня нужны не просто теоретические знания, а готовность с первого дня включиться в реальные бизнес-процессы. Именно поэтому для нас особенно ценно, что ПСБ не ограничивается ролью стратегического партнера-работодателя, а активно инвестирует в образовательную среду университета. Открытое сегодня учебное пространство — это не просто оснащенная аудитория, а настоящая точка входа в профессию. Уверена, что возможность осваивать банковские технологии на реальном оборудовании под руководством экспертов-практиков позволит нашим студентам выйти на принципиально иной уровень подготовки и стать кадровой элитой финансового сектора региона", — подчеркнула Елена Кандрашина, исполняющая обязанности ректора СГЭУ.

В тот же день в стенах университета состоялось торжественное открытие учебного пространства ПСБ. Аудитория оснащена банкоматом, кассовым оборудованием и POS-терминалами, что позволит студентам познакомиться с инфраструктурой банка и понять принципы ее работы.