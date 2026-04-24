Авито: профессиональным продавцам помогут улучшить поиск объявлений

На место объявления в поиске Авито влияет комплекс факторов: релевантность запросу, качество описания и фото, уровень сервиса продавца, конкурентность цены и использование инструментов продвижения. Большинство продавцов не знали, на какой позиции в поисковой выдаче находятся их объявления: по данным опросов Авито, 73% продавцов не понимали, почему их предложение оказывается ниже конкурентов, а 58% искали свои объявления в выдаче вручную. При этом 70% продавцов хотели не просто видеть свою позицию, а понимать, что на неё влияет и как её улучшить.

"Среднее место в поиске" показывает, на каких позициях находятся объявления, как эта позиция меняется со временем и доходят ли до объявлений пользователи при просмотре выдачи. Например, если объявление находится ниже зоны, до которой долистывают пользователи, система прямо укажет на это и предложит продавцу конкретные действия: доработать объявление, предложить покупателям скидки или усилить продвижение.

"Поиск является главной точкой контакта продавца и покупателя на Авито. Теперь продавец получает более полную картину о том, что влияет на позицию объявлений в поисковой выдаче, и может принимать решения, которые реально влияют на рост показов и количества контактов. И мы уже видим первые результаты таких решений: пользователи, применившие рекомендации сервиса, в 70% случаев добились роста позиций в поисковой выдаче и увеличения трафика на объявления, а те, кто использовал рекомендации для управления продвижением — в 85% случаев", — отметила Ольга Приходько, руководитель продуктов аналитики для продавцов Авито.