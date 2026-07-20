И тянутся города: оптика "Ростелекома" доступна в четырех из пяти домов в российских мегаполисах

Активное развитие цифровой инфраструктуры ведется во всех регионах страны. По итогам первого полугодия 2026 года оптическая сеть "Ростелекома" охватила более 80% домохозяйств в крупнейших российских мегаполисах, а в большинстве районных центров этот показатель превысил 90%.

Наиболее высокая плотность покрытия среди городов-миллионников достигнута в Омске, Новосибирске, Красноярске, Москве и Ростове-на-Дону. Максимально оптическими регионами "Ростелеком" сделал Мурманскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ, в которых ВОЛС охвачено 99% домохозяйств. В Липецкой области — это 98%, в Республике Марий Эл — 97%, на Камчатке — 96%. В 2025 году по результатам нового строительства в Республике Коми и Нижегородской области доступ к оптическим сетям получили более 90% семей.

Антон Годовиков, заместитель президента — председателя правления "Ростелекома":



"Наша компания — безусловный лидер на рынке широкополосного доступа в интернет: № 1 по абонентской базе и темпам ее роста. Более 40% домохозяйств в стране уже пользуются услугами группы компаний "Ростелеком", что существенно опережает конкурентов — ближайший из них занимает лишь 10–11% рынка. В соответствии с новой стратегией компании до 2030 года мы планируем расти быстрее рынка, последовательно расширяя оптическую инфраструктуру во всех регионах".

Сергей Онянов, заместитель президента — председателя правления "Ростелекома":



"Мы последовательно модернизируем и расширяем сетевую инфраструктуру. В ближайшее время планируем перевести ряд высоконагруженных участков сети на скорости до 10 Гбит/с. Переход на оптику позволяет обеспечивать не только в разы большую пропускную способность, но и более стабильное соединение для клиентов. Для нас это ключевая задача".

Одновременно с модернизацией сетевой инфраструктуры "Ростелеком" предлагает обновление абонентского оборудования, что повышает качество домашнего интернета. В октябре 2025 года компания "Электра" (дочерняя компания "Ростелекома") начала первое в России крупносерийное производство Wi-Fi-роутеров шестого поколения. Флагманский роутер Wi-Fi 6 с чипсетом AX3000 обеспечивает устойчивый сигнал даже в дальних комнатах большой квартиры или частного дома и не требует установки сложных систем из нескольких модулей. Скорость передачи данных достигает 3 Гбит/с, что на 45% выше, чем у роутеров предыдущего поколения.

Подробная информация об услугах "Ростелекома" доступна на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.