16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито: 30% молодёжи в ПФО видят в подработке полноценный старт карьеры

Читали: 43

Сегодня 65% штатных сотрудников компаний уже имеют опыт подработки по своей специальности или планируют его получить: 25% респондентов подрабатывают сейчас, 26% делали это раньше, а еще 14% собираются начать в будущем. Эксперты Авито Рекламы и Авито Подработки провели исследование среди более чем 10 тыс. россиян и выяснили, как жители ПФО относятся к подработке по специальности на старте карьеры.

Главным результатом подработки жители ПФО называют дополнительный доход — об этом сообщили 49% опрошенных. Кроме того, четверть респондентов (25%) отмечают, что подработка позволяет получить практический опыт по специальности, 23% — повысить уверенность в собственных навыках, а 21% — получить первый опыт работы и легче войти в профессию. Еще 17% считают, что подработка помогает лучше понять выбранное карьерное направление. На этом фоне показатель тех, кто не увидел существенного эффекта от подработки, оказался минимальным — всего 3%.

Что именно дала вам подработка на старте карьеры?

Доля респондентов

Дополнительный доход

49%

Практический опыт по специальности

25%

Повышение уверенности в своих навыках

23%

Первый опыт работы (вход в профессию)

21%

Понимание своей профессии и карьерного направления

17%

Расширение круга профессиональных контактов

13%

Возможность перейти на постоянную работу

11%

В среднем участники исследования оценили комфортный дополнительный доход от подработки на старте карьеры в 46 570 руб/мес. При этом чаще всего (51%) респонденты называли диапазон от 20 000 до 40 000 руб/мес, еще 29% — от 40 000 до 60 000 руб/мес, а 11% хотели бы получать от 60 000 до 80 000 руб/мес.

"Подработка на старте карьеры воспринимается не только как источник дохода, но и как возможность получить профессиональный опыт и развить навыки. Молодые специалисты чаще видят в ней способ войти в профессию: среди россиян 18–24 лет 30% называют подработку полноценным началом карьеры. Для более старших возрастных групп важнее накопление практических компетенций: среди респондентов 55–64 лет 23% — повышение уверенности в своих навыках. Так, со временем подработка воспринимается меньше как точка входа в профессию и больше как инструмент профессионального укрепления", — комментирует Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости "Авито Подработка".

Исследование также показало, что онлайн-реклама играет заметную роль при выборе предложений о подработке. Так, 72% жителей ПФО с опытом подработки по специальности или планирующих его получить отмечают, что рекламные предложения в той или иной степени влияют на их выбор. Для 17% реклама является одним из ключевых факторов при принятии решения, 29% обращают внимание на нее, но окончательный выбор делают по другим параметрам вакансии, а 26% иногда учитывают рекламные предложения.

Среди каналов, где пользователи чаще всего замечают релевантную рекламу предложений о подработке, более трети респондентов назвали сайты объявлений и маркетплейсы (36%). Поисковые системы отметили 34%, а 32% опрошенных получают информацию из рекомендаций друзей, коллег и родственников.

"На старте карьеры люди, как правило, рассматривают сразу несколько вариантов занятости и активно сравнивают предложения. В такой ситуации реклама становится одним из инструментов навигации: она помогает быстрее узнать о доступных возможностях, оценить условия подработки и выбрать наиболее подходящий вариант. Для работодателей это означает, что важно не только размещать вакансии, но и выстраивать понятную коммуникацию, которая помогает соискателям принять решение", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

Версия для печати

В России и мире

80 лет проектируем будущее: "Гипровостокнефть" приглашает на 8-ю международную конференцию

19-20 августа АО "Гипровостокнефть" проведет в Самаре ежегодную международную научно-практическую конференцию "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие". Она станет 8-й по счету и знаковой, благодаря особенной дате: ведущему в нефтегазовой отрасли комплексному институту по проектно-изыскательским работам исполняется 80 лет.

Культура и стиль

В Самаре пройдет книжный фестиваль издательства Ad Marginem "по краям"

25 и 26 июля в Самаре пройдет книжный фестиваль независимого издательства Ad Marginem "по краям". Основной площадкой события станет Музей Модерна, отдельные мероприятия примет галерея "Виктория". В программе — книжная ярмарка, лекции, презентации, мастер-классы, экскурсии и встречи с исследователями, переводчиками и издателями. Вход на все мероприятия свободный.

В Самаре для собак и их хозяев провели благотворительное мероприятие

Сегодня в Самаре состоялось благотворительное мероприятие для собак и их хозяев — "Дог-фест", проходившее при поддержке партии "Новые люди" и благотворительного фонда "Экосфера". Местом проведения был выбран бар "Кутеж" в центре города.

Люди

Подведены итоги проекта "МАЯКИ" от Сбера

Сегодня в СберУниверситете завершился суперфинал студенческого проекта "МАЯКИ" — совместной инициативы Сбера для поиска и поддержки талантливых студентов. В этом сезоне заявки на участие подали более 6000 студентов из 310 городов, до очного этапа с деловой игрой дошли 300 человек, а по итогам суперфинала жюри определило 100 победителей и 85 призёров.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Экс-главу ГИСН Самарской области отправили за решетку

В понедельник, 22 июня, суд Ленинского района Самары вынес приговор начальнику региональной государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Владимиру Захарину и трем его предполагаемым подельникам. Их обвиняли в должностных преступлениях.

Он и она