В Самаре для собак и их хозяев провели благотворительное мероприятие

Главная идея — привлечение внимания к здоровью питомцев. Поэтому каждому участнику предоставлена возможность бесплатно пройти проверку животного у ветеринара, получить консультацию и рекомендации кинолога и грумера — рассказывает организатор мероприятия Арина.

Помимо услуг кинолога и ветеринара на мероприятии было организовано питание питомцев и предоставлена вода всем желающим. Для детей бесплатный аква-грим и зона для творчества.

Мы продолжим помогать животным и устраивать подобные мероприятия впредь. А также продвигать создание комитетов помощи братьям нашим меньшим — поделилась Арина планами на будущее.

Хочется пожелать ребятам удачи в их благородном деле.