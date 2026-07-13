Криминальная драма в Тольятти: как сериал "Чужой огород" вернул город в 90-е

Съёмки в Тольятти: что известно о проекте

Весной 2026 года Тольятти стал съёмочной площадкой для криминальной драмы "Чужой огород". Производством занимается компания "ВайТ Медиа" по заказу онлайн-кинотеатра "Иви" и телеканала НТВ.

Сериал основан на реальных событиях, которые происходили в Тольятти в 1990-е годы. В центре сюжета — майор милиции Дмитрий Огородников, который противостоял организованным преступным группировкам города. Всего в сериале будет 12 серий, премьера запланирована на 2027 год.

Кто участвует в проекте

Главную роль исполнил Павел Прилучный, известный по сериалам "Мажор", "В клетке" и фильму "Холоп". Вместе с ним в сериале снимались Даниил Воробьёв, Валерия Астапова, Сергей Городничий, Артём Волобуев и другие актёры.

Режиссёр картины — Артём Аксёненко, сценарий написал Виктор Двояк. Генеральными продюсерами выступили Тимур Вайнштейн и Юлия Сумачёва.

Съёмочный процесс длился больше месяца — с начала мая по июнь 2026 года. За это время группа работала на разных площадках города и области. Центр кинопроизводства Самарской области помогал согласовывать съёмки с дрона, на железнодорожном вокзале, на воде и на особо охраняемых объектах. Для некоторых сцен с использованием пиротехники организовывали временные перекрытия улиц.

История Дмитрия Огородникова

В основе сценария — реальная судьба майора милиции Дмитрия Огородникова. В 1990-е годы он возглавлял отделение по расследованию заказных убийств в УВД Тольятти. Его называли "оперативником от Бога" за принципиальность и профессионализм.

Один из самых известных эпизодов его биографии: Огородников в одиночку остановил перестрелку с участием более 70 человек. После этого он стал публичной фигурой и объявил войну криминальным структурам. По версии создателей сериала, для его героя это была личная месть — за убитого брата.

Трагическая гибель Огородникова произошла 22 мая 2000 года. Его машину расстреляли из автоматов у поворота на Южное шоссе. В автомобиль попало около 30 пуль. Похоронен майор на Баныкинском кладбище, на Аллее героев.

Создатели сериала воссоздали сцену убийства на кольцевой развязке улиц Ворошилова и Дзержинского. Некоторые жители обратили внимание на расхождения с реальными обстоятельствами, но в создании художественного фильма, основанного на реальных событиях, допустимы творческие отступления.

Что говорят участники съёмок

Павел Прилучный рассказал о подготовке к роли:

"Дмитрий Огородников — это настоящий феномен. Легенда не только Тольятти, но и целой эпохи 90-х. Я к этому отношусь с огромным уважением. Готовился основательно: мы общались с теми, кто его знал, смотрел все доступные интервью и хроники. Мне важно было уловить не просто внешнее сходство или манеры, а его внутренний стержень. Почему к нему тянулись люди? Почему ему верили? Не хотелось делать "картонного героя".

Актер также отметил ажиотаж среди местных жителей:

"Наши съемки вызвали в Тольятти бешеный ажиотаж. Люди подходили на улицах, делились воспоминаниями, некоторые даже плакали. Это не просто кино, это часть их жизни".

На встрече с главой Тольятти Ильёй Сухих Прилучный сказал, что его удивил масштаб Автозаводского района — широкие проспекты и квартальная застройка.

Даниил Воробьёв, исполняющий роль главного отрицательного персонажа по прозвищу Баргузин, поделился необычным впечатлением от работы в городе:

"Водитель, который меня возит, шутит, что такого заброшенного Тольятти даже он не видел. Он задается вопросом: "Почему вас возят по таким невыгодным местам и локациям? Тольятти — это совсем другой город, поехали, я покажу!" А я говорю: "А мне нравится и такая его сторона".

Сергей Городничий, исполнитель роли стажера Эдика, рассказал, что его персонаж — вымышленный, но он встречался на площадке с вдовой и дочерью Дмитрия Огородникова, чтобы лучше понять атмосферу того времени. Также он добавил:

"На площадке в Тольятти нас, в хорошем смысле, атакуют со всех сторон. Приятно, когда город так тепло встречает тебя. Я думаю, после выхода сериала у жителей города будет чувство гордости за своего героя Огородникова. Страна должна знать, что были такие отважные люди".

Отклик жителей Тольятти

Съёмки вызвали заметный интерес у тольяттинцев. За работой съёмочной группы наблюдало много горожан, они записывали происходящее на камеры телефонов и публиковали видео в интернете. Некоторые жители участвовали в сценах массовки.

Екатерина Кузнецова, одна из участниц массовки, рассказывала, что отбор статистов был строгим: не допускались люди с современными вещами, татуировками на открытых участках тела, длинными ногтями или ярким маникюром. Она также записала небольшой видеоролик о съёмочном процессе, в который попали гримёры, медицинский персонал, сотрудники милиции, актёры в образе бандитов и обычные прохожие.

Другая горожанка поделилась историей случайной встречи с Павлом Прилучным. По её словам, она вышла из дома за хлебом и неожиданно увидела актёра, с которым удалось сфотографироваться. Она отметила, что съёмки в городе стали для неё приятным сюрпризом.

В селе Верхнее Санчелеево, где также работала съёмочная группа, местная жительница написала в соцсетях, что встреча с известным актёром в деревне за тысячу километров от Москвы была маловероятной. Она отметила, что на съёмочной площадке были воссозданы приметы 1990-х — старая техника, одежда, реквизит. По её словам, события такого масштаба происходят не только в столице, но и в регионах.

Как тольяттинцы отзывались о Павле Прилучном

По словам местных жителей, актёр в общении был спокоен и внимателен. Охранница одного из магазинов в Комсомольском районе, куда Прилучный заходил за водой, рассказывала, что он поздоровался первым, сказал "спасибо" и улыбнулся, хотя выглядел очень уставшим после смены.

Официантка в кафе, где съёмочная группа обедала, запомнила, что актёр не требовал к себе особого отношения, заказывал обычную еду, из напитков предпочитал чёрный чай и благодарил персонал после каждого приёма пищи.

Водитель автобуса, который подвозил съёмочную группу к площадке, говорил, что Прилучный сам вышел и помог разгрузить реквизит, когда грузчиков не хватало, при этом не делал из этого показательного жеста.

Один из местных предпринимателей, владелец автомастерской, рассказал, что актёр подошёл к нему с вопросом, где можно быстро починить наушники. По его словам, Павел вёл себя просто и без звёздной манеры.

Женщина, работающая администратором в гостинице, где останавливалась часть съёмочной группы, запомнила, что Прилучный каждый день здоровался с персоналом, интересовался, как прошла ночь, и даже оставил на ресепшене книгу с запиской "передайте тем, кто на ночной смене".

Когда на площадку приносили цветы от жителей, актёр, по словам очевидцев, выходил лично и благодарил каждого, кто дарил. Если съёмки шли в закрытом для прохожих месте, он просил передать "привет и спасибо" тем, кто ждал за ограждением. Некоторые тольяттинцы отмечали, что увидели в нём не "звезду", а человека, который уважает чужое время и внимание.

Что изменилось в Тольятти благодаря съёмкам

Появление федерального кинопроекта в городе — событие, которое выходит за рамки культурной жизни. Это признание Тольятти как локации, пригодной для масштабных съёмок. Региональные власти подчеркивают, что Самарская область обладает высоким потенциалом для кинопроизводства.

Для съёмочной группы привлекались городские службы, силовые структуры и транспорт. Автолюбители из городских клубов "РетроФормат", "Винтаж" и других предоставили свои ретро-автомобили для воссоздания атмосферы 1990-х.

Сериал "Чужой огород" — это история о прошлом города. Но сам факт, что эту историю доверили показать стране, свидетельствует о том, что Тольятти становится заметным на кинематографической карте России. Как отметил Сергей Городничий, "страна должна знать, что были такие отважные люди". И страна скоро узнает.