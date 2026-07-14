Огненные выходные в цирке "Шоу Демидовых"

В программе были представлены царь-пушка — парящий каскадёр, вылетающий из пушки на 30 метров прямо под куполом шатра, шар смелости, внутри которого мчатся на высокой скорости профессиональные мотоциклисты, а также классические канатоходцы, смотря на которых захватывает дух.

Но что же необычного и привлекательного в этом цирке? Ответ прост: полное отсутствие животных. Все трюки выполнены людьми, которые отдают себя выступлению на все 100%, чтобы впечатлить зрителей. И у них получилось! Самарцы от детей до пенсионеров остались в полном восторге от представления. Обязательно ждём возвращения с новой программой.