16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Огненные выходные в цирке "Шоу Демидовых"

Авторы: Читали: 13

В эти выходные в Самаре у ТРЦ "Космопорт" состоялась премьера Цирка братьев Демидовых. Высокотехнологичное представление международного уровня без участия животных.

Фото: Виолетта Фатхутдинова

В программе были представлены царь-пушка — парящий каскадёр, вылетающий из пушки на 30 метров прямо под куполом шатра, шар смелости, внутри которого мчатся на высокой скорости профессиональные мотоциклисты, а также классические канатоходцы, смотря на которых захватывает дух.

Но что же необычного и привлекательного в этом цирке? Ответ прост: полное отсутствие животных. Все трюки выполнены людьми, которые отдают себя выступлению на все 100%, чтобы впечатлить зрителей. И у них получилось! Самарцы от детей до пенсионеров остались в полном восторге от представления. Обязательно ждём возвращения с новой программой.

Версия для печати

В России и мире

Позвони мне, позвони: операторы "Ростелеком Контакт-центра" обрабатывают свыше 275 тыс. обращений в день

13 июля в России отмечается относительно молодой профессиональный праздник — День оператора контакт-центра. Но и в праздничный день работа "Ростелеком Контакт-центра" не останавливается ни на минуту — его операторы круглосуточно на связи с клиентами коммерческих компаний и государственных структур, а также с абонентами "Ростелекома" во всех часовых поясах страны. За день операторы на 26 площадках в 19 городах обрабатывают более 275 тыс. звонков и обращений в текстовых чатах.

"Ростелеком" провел цифровой ликбез в самарском лагере "Волжский Артек"

Специалисты "Ростелекома" провели интерактивный урок по кибербезопасности в лагере "Волжский Артек" в Самаре. Около 80 детей от 7 до 11 лет узнали, как противостоять телефонным мошенникам. Занятие прошло в рамках всероссийского просветительского проекта "Цифровой ликбез".

Культура и стиль

Люди

Подведены итоги проекта "МАЯКИ" от Сбера

Сегодня в СберУниверситете завершился суперфинал студенческого проекта "МАЯКИ" — совместной инициативы Сбера для поиска и поддержки талантливых студентов. В этом сезоне заявки на участие подали более 6000 студентов из 310 городов, до очного этапа с деловой игрой дошли 300 человек, а по итогам суперфинала жюри определило 100 победителей и 85 призёров.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Экс-главу ГИСН Самарской области отправили за решетку

В понедельник, 22 июня, суд Ленинского района Самары вынес приговор начальнику региональной государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Владимиру Захарину и трем его предполагаемым подельникам. Их обвиняли в должностных преступлениях.

Он и она