16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Wi-Fi без помех: жители Самары установили 4 000 роутеров шестого поколения от "Ростелекома"

Читали: 3

С начала года самарские абоненты "Ростелекома" установили более 4 000 отечественных роутеров шестого поколения. Устройство обеспечивает передачу данных до 3 Гбит/с и превосходит по скорости модели предыдущего поколения до 45%.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Wi-Fi 6 чаще выбирают горожане — 56%. Лидерами стали Самара (21%), Тольятти (14%) и Сызрань (8%). Но развитая оптическая инфраструктура "Ростелекома" позволяет подключаться к современным технологиям жителям даже небольших поселков и деревень.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"С роутером нового поколения интернет остается стабильным и в многоквартирных домах, где много сетей. Новая технология позволяет обойтись без дополнительных усилителей сигнала — Wi-Fi равномерно распределяет связь по всей квартире. Только за июнь количество установленных Wi-Fi 6 по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 12 процентов".

Роутер шестого поколения обеспечивает возможность одновременного подключения большого количества устройств, в отличие от устаревших моделей, где соединение происходит по очереди. Маршрутизатор работает в двух частотных диапазонах: 5 и 2,4 ГГц. Первый предназначен для просмотра веб-страниц, видеоконтента, игр, второй — обеспечивает устойчивый сигнал в помещениях большой площади. Wi-Fi 6 поддерживает современный стандарт безопасности — при передаче данных используются современное шифрование и аутентификация, а информация надежнее защищена от утечек.

Никита Полозов, житель Самары:

"Ноутбук, приставка, смарт-ТВ и несколько смартфонов — наш привычный набор устройств, которые постоянно подключены к сети. Старое оборудование не справлялось с нагрузкой, особенно при одновременном просмотре фильмов. После перехода на "шестерку" разница стала колоссальной: теперь скоростной интернет есть в каждой комнате, даже если мы одновременно запускаем видео в высоком качестве".

Роутеры нового поколения появились в Самарской области в октябре прошлого года. Их выпускает московское предприятие "Электра" — дочерняя компания "Ростелекома".

Доступ к преимуществам Wi-Fi 6 открыт как для новых, так и для действующих пользователей домашнего интернета провайдера. Оставить заявку на подключение можно на сайте компании или по телефону 8 800 100 08 00. 

Версия для печати

В России и мире

Wi-Fi без помех: жители Самары установили 4 000 роутеров шестого поколения от "Ростелекома"

С начала года самарские абоненты "Ростелекома" установили более 4 000 отечественных роутеров шестого поколения. Устройство обеспечивает передачу данных до 3 Гбит/с и превосходит по скорости модели предыдущего поколения до 45%.

Битва заводов: "Ростелеком" и РСПП проведут кибертурнир для сотрудников промышленных предприятий России

"Ростелеком", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), игровая студия "Леста" и Агентство креативных индустрий (АКИ) приглашают сотрудников промышленных предприятий России принять участие в первом федеральном киберспортивном турнире по игре "Мир Танков". Регистрация на кибертурнир "Битва заводов" открыта до 13 июля 2026 года.

Культура и стиль

Каникулы на экране: Wink представляет киноафишу июля

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) раскрывает летний секрет — спастись от июльского зноя можно в тени экрана. Среди новинок самого жаркого месяца лета зрители найдут детективные сериалы, неспешные путешествия по России, мелодраматические истории и добрые мультфильмы, которым будут рады дети на каникулах и родители в отпуске.

В Самаре пройдет мастер-класс режиссера Никиты Карих о профессии и работе в киноиндустрии

28 июня в 18:00 в Самаре состоится встреча с московским режиссером Никитой Карих. Мероприятие пройдет при поддержке самарского отделения Союза кинематографистов РФ и киностудии "Волга-фильм".

Люди

Подведены итоги проекта "МАЯКИ" от Сбера

Сегодня в СберУниверситете завершился суперфинал студенческого проекта "МАЯКИ" — совместной инициативы Сбера для поиска и поддержки талантливых студентов. В этом сезоне заявки на участие подали более 6000 студентов из 310 городов, до очного этапа с деловой игрой дошли 300 человек, а по итогам суперфинала жюри определило 100 победителей и 85 призёров.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Экс-главу ГИСН Самарской области отправили за решетку

В понедельник, 22 июня, суд Ленинского района Самары вынес приговор начальнику региональной государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Владимиру Захарину и трем его предполагаемым подельникам. Их обвиняли в должностных преступлениях.

Он и она