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В Самаре рассказали о культуре и истории эсперанто

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9 июля в Самарской областной библиотеке для слепых прошла встреча, посвящённая эсперанто — искусственному языку, созданному в XIX веке для международного общения. Спикерами мероприятия стали руководитель самарского клуба эсперанто, представитель Российского союза эсперантистов в Поволжском регионе Елена Кузнецова, член самарского клуба эсперантистов Вячеслав Суслов, участницы ЛИБЕ* — Ольга Филиппова и Галина Лукьяненко.

Разговор коснулся не только грамматики и истории языка, но и международного движения незрячих эсперантистов: участники узнали о Лиге слепых эсперантистов, основанной в 1951 году, о печатном и голосовом журнале "Esperanto Ligilo", об авторах, которые публикуют стихи и прозу на эсперанто, послушали песни на обсуждаемом языке.

Вячеслав Суслов рассказал о роли эсперанто в жизни незрячих:

"Эсперанто в движении незрячих было и будет вне политики. Мы проводим конференции онлайн, где можно обмениваться опытом, рассказывать друг другу обо всем. Наша миссия — рассказывать о русской культуре жителям стран Европы".

Елена Кузнецова объяснила, что скорость освоения языка зависит от знания других иностранных языков:

"Знание других языков помогает быстрее освоить лексику, а грамматика эсперанто запоминается за один час. Путешествовать по другим странам легче, потому что эсперантисты есть везде, но точное количество их подсчитать невозможно: кто-то, выучив язык, активно общается с другими людьми, а кто-то только читает книги и слушает песни, и они никому не известны".

*ЛИБЕ — Международная организация незрячих эсперантистов

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