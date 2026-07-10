В Самаре рассказали о культуре и истории эсперанто

Разговор коснулся не только грамматики и истории языка, но и международного движения незрячих эсперантистов: участники узнали о Лиге слепых эсперантистов, основанной в 1951 году, о печатном и голосовом журнале "Esperanto Ligilo", об авторах, которые публикуют стихи и прозу на эсперанто, послушали песни на обсуждаемом языке.

Вячеслав Суслов рассказал о роли эсперанто в жизни незрячих:

"Эсперанто в движении незрячих было и будет вне политики. Мы проводим конференции онлайн, где можно обмениваться опытом, рассказывать друг другу обо всем. Наша миссия — рассказывать о русской культуре жителям стран Европы".

Елена Кузнецова объяснила, что скорость освоения языка зависит от знания других иностранных языков:

"Знание других языков помогает быстрее освоить лексику, а грамматика эсперанто запоминается за один час. Путешествовать по другим странам легче, потому что эсперантисты есть везде, но точное количество их подсчитать невозможно: кто-то, выучив язык, активно общается с другими людьми, а кто-то только читает книги и слушает песни, и они никому не известны".

*ЛИБЕ — Международная организация незрячих эсперантистов