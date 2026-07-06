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В Самаре обсудили поэтический язык в хип-хопе

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В библиотеке № 9 в Самаре прошла встреча поэтической мастерской "Спектр", посвященная поэтическому языку в хип-хопе. Ее провел куратор проекта, поэт и организатор поэтических чтений Валентин Воробьев.

Участники встречи проследили, как менялись тексты в рэпе с 1990-х годов до наших дней, а также обсудили, почему хип-хоп можно рассматривать не только как музыкальное направление, но и как часть современной литературы. Лектор напомнил, что хип-хоп-культура включает несколько направлений, среди которых граффити, брейк-данс, диджеинг и рэп.

Особое внимание Валентин Воробьев уделил тому, как в рэпе формировались ритм, рифма и образность. По его словам, в основе поэтического текста часто лежит точность формы.

"Мое личное понимание поэзии такое: есть сложные смыслы, которые можно выразить только определенным образом. Поменяйте часть — и все обретет другой смысл", — отметил Валентин Воробьев.

Лектор рассказал о развитии жанра в исторической хронологии: от появления фанка и ранних экспериментов с ритмом до выхода рэпа на коммерческий уровень. Отдельно он остановился на социальной природе хип-хопа. По словам спикера, музыка становилась способом говорить о неравенстве, одиночестве и напряжении внутри общества. Именно поэтому рэп постепенно стал не только формой развлечения, но и языком высказывания.

На встрече также обсудили историю русского хип-хопа. Валентин Воробьев связал ее развитие с общественными изменениями после распада СССР, интересом к зарубежной культуре и появлением текстоцентричного рэпа. В числе примеров он упомянул группы и исполнителей, в творчестве которых рэп становится пространством саморефлексии и работы со сложными темами.

Отдельной темой стала граница между рэпом, поэзией и арт-проектом. Участники обсудили, можно ли считать поэтическими тексты, построенные на авторском языке, нарочитой грубости или документальной интонации. Лектор отметил, что рэперы часто используют внешний слой поэтических приемов, но именно способ работы со смыслом определяет, насколько текст приближается к поэзии.

В финальной части встречи слушатели задали вопросы о том, почему поэтичный рэп находит свою аудиторию, и не всегда ли слушатели пытаются искать смысл там, где его изначально не было. Отвечая на вопросы, Валентин Воробьев отметил, что интерес к таким текстам может быть связан с потребностью аудитории видеть в музыке не только ритм, но и высказывание.

Встреча прошла в библиотеке № 9 на ул. Ленинградской, 73А.

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