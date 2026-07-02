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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Выставки репродукций в июле: что можно посмотреть?

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В культурно-выставочном центре "Радуга" летом проводятся бесплатные экскурсии для групп от четырёх человек. Посетителям доступны постоянные экспозиции, посвящённые культурам Древнего Египта, Греции, Индии, Японии, а также буддийскому искусству. Кроме того, в рамках экскурсий можно познакомиться с жизнью и творчеством великих мастеров — Айвазовского, Рериха, Ренуара и других.

 После одной из таких встреч, посвящённой Айвазовскому, первый заместитель директора издательства "Агни" Андрей Павлович Алексеев поделился с посетителями тонкостями работы с репродукциями:

"Создание художественной репродукции — это не просто печать изображения, а сложный процесс, в котором важно максимально точно передать именно характер оригинального произведения и общее эмоциональное впечатление от картины. Особую роль играет цветокоррекция, которой у нас занимается специалист с более чем 30-летним опытом работы. При создании репродукций используются высокоточные фотоматериалы, и в ряде случаев цветопередача достигает до 97% соответствия оригиналу. Стоимость репродукции зависит от нескольких факторов: размера работы, материала печати (бумага, холст и др.), типа оформления, выбранного багета, сложности цветокоррекции, необходимости дополнительной ретуши изображения и тиража. Для нас важно не только технически воспроизвести изображение, но и сохранить художественное впечатление от произведения".

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