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В Сызрани отпраздновали Сабантуй: на сцену драмтеатра вышли артисты из Татарстана

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В драматическом театре им. А. Н. Толстого прошёл татарский национальный праздник Сабантуй. Гостей встретили выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, народные игры и концерт Государственного ансамбля фольклорной музыки Республики Татарстан. В торжестве приняли участие представители республиканской и городской власти.

Праздник открылся ещё до концерта — в фойе театра развернулась выставка, посвящённая татарской культуре. Здесь можно было рассмотреть тюбетейки, книги на татарском языке, предметы народного быта, приобрести деревянные брелоки и сувениры на память. Отдельно работали различные мастер-классы. Также участники узнавали, какие привычные русские слова на самом деле пришли из тюркских языков.

"Слово "карандаш" все считают русским, а оно тюркское: "кара" — чёрный, "таш" — камень. "Колбаса" тоже: "кол" — рука, "баса" — давить. Утюг, балык — всё это слова тюркского происхождения", — рассказала Алина Хамзина, волонтёр мастер-класса по татарскому языку, активист объединения "Татары Сызрани".

"Сабантуй — это не только развлечение. Он держит память о том, как наши предки трудились на полях. Культура живёт, пока мы отмечаем этот праздник".

Об истории праздника рассказала Лилия Давлетшина, художник-керамист и активистка татарского клуба "Ак Калфак":

"Изначально это языческий праздник, весенний праздник плуга. Он празднуется у многих тюркских народов — у чувашей, например, он называется Акатуй", — пояснила она. — "Сейчас он приобрёл другое значение: это национальный праздник, который скрепляет народы. Традиции сохранились — корэш (борьба), игры на ловкость, ярмарки, танцы. Но теперь это не привязано к конкретной дате, праздник проходит по всей России и даже за рубежом".

По словам Лилии, интерес молодёжи к татарской культуре сегодня заметно растёт. "Молодёжь сейчас возвращается к своим истокам — учит язык, открывает новые организации. Это очень хорошо".

Торжественная часть началась в 14:00. На сцену пригласили почётных гостей из Татарстана — министра строительства и ЖКХ республики Марата Айзатуллина и главу Высокогорского муниципального района Равиля Хисамутдинова, а также главу городского округа Сызрань Сергея Володченкова.

"За долгие годы Сабантуй стал не только великим татарским праздником, но и общегородским, которого ждут и любят все горожане", — сказал Володченков. — "Сызрань живёт в мире и согласии разных конфессий, национальностей, одной большой семьёй. Радость одного из народов — это наша общая радость".

Руководитель Национально-культурной автономии татар Сызрани Ринад Шарафутдинов поблагодарил администрацию города за предоставление главной сцены и Республику Татарстан за неизменную поддержку праздника.

"Сабантуй всех нас объединяет. В нашем зале сегодня присутствуют представители разных национальностей, лидеры национально-культурных автономий", — подчеркнул он.

В ходе церемонии благодарственными письмами главы городского округа и грамотами Думы Сызрани наградили организаторов и участников праздника: руководителей творческих коллективов, предпринимателей-меценатов и артистов из Татарстана. В числе награждённых — заслуженный артист России, народный артист Татарстана Айдар Файзрахманов, руководитель Государственного ансамбля фольклорной музыки Республики Татарстан.

Кульминацией вечера стало выступление Государственного ансамбля фольклорной музыки Республики Татарстан. Коллектив, известный далеко за пределами республики и страны, представил аутентичное звучание народных инструментов и вокальное искусство, которое передаётся из поколения в поколение. Артисты приехали в Сызрань специально для участия в Сабантуе — по традиции Татарстан ежегодно направляет творческий коллектив в подарок городу.

Сабантуй — праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. Слово переводится как "свадьба плуга" ("сабан" — плуг, "туй" — свадьба, праздник). Его отмечают тюркские народы от Поволжья до Сибири, а также татарские диаспоры по всему миру. В 2001 году ЮНЕСКО признало Сабантуй частью нематериального культурного наследия человечества. В Сызрани праздник проводится с 1993 года.

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