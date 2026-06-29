"Крылья Советов" провели первую игру на летних сборах

Первый тайм завершился в пользу гостей. На 41-й минуте после фланговой передачи отличился Ислам Машуков. До перерыва предупреждения получили Дмитрий Иванисеня и Платон Платонов.

Во втором тайме тренерский штаб "Крыльев Советов" полностью обновил состав. Уже на 48-й минуте Сергей Бабкин дальним ударом восстановил равновесие — 1:1. В дальнейшем самарцы владели игровым преимуществом и создали несколько опасных моментов, однако вырвать победу не сумели.

На 72-й минуте на поле появился Денис Макаров, который в ближайшее время должен пополнить состав "Крыльев Советов". Прошлый сезон полузащитник завершал в турецком "Кайсериспоре".

"Как обычно, первая игра получилась достаточно тяжёлой, втягивающей. Было много брака, многое не получалось, потому что мы только начинаем набирать физические кондиции. Но второй тайм получился более цельным, а впереди ещё много матчей и есть время хорошо подготовиться к чемпионату", — отметил полузащитник "Крыльев Советов" Максим Витюгов.

Следующий контрольный матч на летних сборах "Крылья Советов" проведут 1 июля против саратовского "Сокола".