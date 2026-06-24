Авито: жители ПФО предпочитают моторные лодки среди других видов водного транспорта

Этим летом отдыхом на воде интересуется почти каждый третий житель ПФО и моторные лодки занимают лидирующую позицию среди видов водного транспорта (34%). Надувные лодки рассматривают 33% респондентов, гидроциклы — 30%. Для многих жителей ПФО транспорт уже не только про рыбалку и спокойные прогулки, но и про активный отдых, скорость и новые впечатления. В список популярных категорий также вошли катера (22%) и яхты (12%).

Какой водный транспорт вам наиболее интересен?

Категория Доля ответов респондентов, % Моторная лодка 34% Надувная лодка 33% Гидроцикл 30% Катер 22% Яхта 12%

Главная цель приобретения или аренды водного транспорта — отдых с семьей или друзьями: так ответили 58% опрошенных. Для рыбалки водный транспорт рассматривают 39%, для активного отдыха и спорта — 30%.

Средний бюджет на водный транспорт достигает почти 433 тыс. рублей. При этом чаще всего на его приобретение или аренду готовы выделить до 100 тыс. рублей — так ответили 40% респондентов, а еще 25% — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Это говорит о том, что интерес к водному транспорту формируют покупатели с очень разными возможностями и запросами — от компактных лодок для отдыха и рыбалки до более дорогих катеров и гидроциклов.

По данным Авито Авто, моторные лодки также остаются лидерами и занимают около 80% всех объявлений на вторичном рынке. При этом спрос на гидроциклы растет быстрее других видов техники: весной 2026 года он увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: моторные лодки стали востребованнее на 6%.

Какой бюджет вы готовы выделить или уже выделили на покупку водного транспорта?

Сумма Доля ответов респондентов, % До 100 000 рублей 40% От 100 001 до 300 000 рублей 25% От 300 001 до 700 000 рублей 15% От 700 001 до 1 500 000 рублей 8% От 1 500 001 до 3 000 000 рублей 4% Более 3 000 000 рублей 2% Планирую только аренду 5%

Высокая стоимость остаётся главным препятствием для покупки водного транспорта — так ответили 33% опрошенных. Сложность хранения вне сезона отметили 28%. Помимо этого, жителей Приволжского федерального округа беспокоит и практическая сторона владения: вероятность редкого использования (24%), необходимость оформлять документы (23%), сложность перевозки техники к месту отдыха (21%) и расходы на обслуживание (18%). При выборе люди оценивают не только цену покупки, но и будущие хлопоты, связанные с эксплуатацией.

Онлайн-реклама влияет на выбор продавца или предложения о покупке водного транспорта у большинства заинтересованных респондентов. 16% называют её одним из главных факторов выбора, ещё 36% учитывают рекламу, но принимают решение по другим параметрам. Около трети (32%) обращает внимание на рекламные предложения время от времени.

Больше всего рассмотреть предложение о покупке водного транспорта мотивирует реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (45%). Далее идет реклама в соцсетях (30%). Реклама на сайтах дилеров и продавцов водного транспорта мотивирует 26% опрошенных, реклама в поисковых системах — 25%. Ещё рекламу на видеоплатформах рассматривают 21% респондентов, а рекламу у блогеров и автоэкспертов и на ТВ — 20% и 19% соответственно.

Реклама на каких площадках больше всего мотивирует вас рассмотреть предложение о покупке водного транспорта?

Площадка Доля ответов респондентов, % На сайтах с объявлениями и маркетплейсах 45% В соцсетях 30% На сайтах дилеров и продавцов водного транспорта 26% В поисковых системах 25% На видеоплатформах 21% У блогеров и автоэкспертов 20% На ТВ 19%

"Интерес к водному транспорту чаще связан с понятными летними планами: отдыхом с семьей и друзьями, рыбалкой или активным отдыхом. Но перед покупкой или арендой людям важно сравнить разные предложения — по цене, состоянию, комплектации и условиям сделки. В такой категории реклама помогает подсветить подходящие варианты именно в момент выбора. Сайты с объявлениями и маркетплейсы удобны для этого: пользователь уже изучает предложения, а продавец может показать ему релевантный вариант", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнёрств.