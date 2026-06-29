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Сызрань отметила День молодежи

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Городской праздник молодёжи собрал в ФОК "Надежда" студентов, волонтёров, активистов общественных объединений. Лучших из них наградили благодарностями министерства молодёжной политики Самарской области, главы городского округа и депутатов Губернской думы.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

"Этот праздник — возможность показать лучших представителей молодёжных, студенческих, общественных и волонтёрских объединений, чтобы другие могли взять с них пример", — сказал руководитель Управления по социальной и молодёжной политике Администрации г. о. Сызрань Виктор Колосов.

Мероприятие началось с работы четырех тематических площадок: "Патриот", "Креативщик", "Чемпион" и "Профессионал". Желающие могли попробовать себя в разных видах танцев, поучаствовать в творческих, образовательных и патриотических интерактивах и мастер-классах.

Во время торжественной части глава городского округа Сызрань С. Е. Володченков вручил благодарности министерства молодёжной политики Самарской области молодым людям, отличившимся в учёбе, общественной деятельности и волонтёрстве. Председатель Думы городского округа С. В. Митко и депутат Самарской Губернской Думы С. И. Гринько также наградили активистов благодарственными письмами.

Между официальными выступлениями на сцену выходили лауреаты и дипломанты фестиваля "Молодёжная весна". Победители конкурса научных работ "Молодёжная наука 21 века" получили призы от исполнительного директора ООО "Криста" В. В. Хлыстова и заместителя директора филиала СамГТУ в Сызрани, депутата Думы г. о. Сызрань А. В. Тараканова.

О значимости праздника говорит сам масштаб: десятки организаций-партнёров, студенты вузов и колледжей, школьники, представители общественных объединений. "Молодёжь сама представляет свои объединения, активно участвует в жизни города и привлекает новых ребят. Это мотивирует к общественной и волонтёрской деятельности", — отметил Колосов.

Эксперт подчеркнул, что возможности для молодых в городе есть в самых разных сферах.

"Творчество, учёба, трудоустройство, саморазвитие, условия для молодых семей — всё это работает. Есть программы занятости, практика на предприятиях, волонтёрские и благоустроительные проекты. Всё это помогает молодым людям оставаться в городе, развиваться и чувствовать свою причастность к его жизни", — сказал он.

Организаторами праздника выступили Управление по социальной и молодёжной политике Администрации г. о. Сызрань и городская молодёжная общественная организация инвалидов "Сила воли".

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Сызрань отметила День молодежи

Городской праздник молодёжи собрал в ФОК "Надежда" студентов, волонтёров, активистов общественных объединений. Лучших из них наградили благодарностями министерства молодёжной политики Самарской области, главы городского округа и депутатов Губернской думы.

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