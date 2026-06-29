В Новокуйбышевске прошли соревнования в рамках V Спартакиады работников МФЦ

Сегодня в МФЦ прошло более ста участников, которые приняли участие в десяти различных командных эстафетах и конкурсах. Среди испытаний были прыжки, подтягивания, наклоны, игры, эстафеты и конкурс капитанов. Спартакиада этого года была отмечена появлением талисмана − кота Многофунктика.

На церемонии торжественного открытия выступили представители министерства цифрового развития и связи Самарской области, Юрий Симонов, исполняющий обязанности директора ГКУ СО "Уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных услуг Самарской области", Валерий Бикулов, директор МБУ "Новокуйбышевский МФЦ", Ольга Сергунина, а также главный судья спартакиады, Анатолий Негорожин.

"Вы ежедневно выполняете очень сложную работу − делаете доступными государственные услуги для всех граждан губернии, за что вам огромное спасибо! Сегодня мы видим вас в новой роли − сильных, красивых, успешных, спортивных. Я думаю, что эти соревнования вас максимально зарядят позитивной энергией, которая потом пригодится как в жизни, так и в работе". — отметил Юрий Симонов.

Спартакиада среди сотрудников МФЦ превратилась в ежегодное событие, объединяющее самых активных и спортивных работников центров "Мои документы".