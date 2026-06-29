16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Новокуйбышевске прошли соревнования в рамках V Спартакиады работников МФЦ

Авторы: Читали: 10

В Новокуйбышевске состоялась V региональная Спартакиада для сотрудников многофункциональных центров Самарской области. В соревнованиях приняли участие 18 команд из различных муниципалитетов региона.

Сегодня в МФЦ прошло более ста участников, которые приняли участие в десяти различных командных эстафетах и конкурсах. Среди испытаний были прыжки, подтягивания, наклоны, игры, эстафеты и конкурс капитанов. Спартакиада этого года была отмечена появлением талисмана − кота Многофунктика.

На церемонии торжественного открытия выступили представители министерства цифрового развития и связи Самарской области, Юрий Симонов, исполняющий обязанности директора ГКУ СО "Уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных услуг Самарской области", Валерий Бикулов, директор МБУ "Новокуйбышевский МФЦ", Ольга Сергунина, а также главный судья спартакиады, Анатолий Негорожин.

"Вы ежедневно выполняете очень сложную работу − делаете доступными государственные услуги для всех граждан губернии, за что вам огромное спасибо! Сегодня мы видим вас в новой роли − сильных, красивых, успешных, спортивных. Я думаю, что эти соревнования вас максимально зарядят позитивной энергией, которая потом пригодится как в жизни, так и в работе". — отметил Юрий Симонов.

Спартакиада среди сотрудников МФЦ превратилась в ежегодное событие, объединяющее самых активных и спортивных работников центров "Мои документы".

Версия для печати

В России и мире

Сызрань отметила День молодежи

Городской праздник молодёжи собрал в ФОК "Надежда" студентов, волонтёров, активистов общественных объединений. Лучших из них наградили благодарностями министерства молодёжной политики Самарской области, главы городского округа и депутатов Губернской думы.

"Ростелеком" обеспечил интернетом продовольственный склад в Самарской области

"Ростелеком" подключил к интернету продовольственный склад компании "Алмаз" в Тольятти Самарской области. Для создания цифровой инфраструктуры на объекте специалисты провайдера проложили 520 метров волоконно-оптических линий, обеспечив передачу данных на скорости 100 Мбит/с.

Культура и стиль

В Самаре пройдет мастер-класс режиссера Никиты Карих о профессии и работе в киноиндустрии

28 июня в 18:00 в Самаре состоится встреча с московским режиссером Никитой Карих. Мероприятие пройдет при поддержке самарского отделения Союза кинематографистов РФ и киностудии "Волга-фильм".

Люди

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Экс-главу ГИСН Самарской области отправили за решетку

В понедельник, 22 июня, суд Ленинского района Самары вынес приговор начальнику региональной государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Владимиру Захарину и трем его предполагаемым подельникам. Их обвиняли в должностных преступлениях.

Он и она