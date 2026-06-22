В кинотеатре "Художественный" прошел показ российских анимационных фильмов

Перед показом выступили организаторы, пригласившие киноведа, продюсера анимационного кино, программного директора российских и международных кинофестивалей Алену Сычеву.

На мероприятии был представлен сборник короткометражных анимационных фильмов, собранный при поддержке киностудии "Союзмультфильм". После показа киновед провела лекцию о представленных картинах, рассказала зрителям об их производстве и объяснила, что задача мультипликации — не только рассказать историю, но и вызвать эмоции и отклик у зрителя.

После мероприятия Алена Сычева рассказала о положении современной авторской анимации в России.

"Русская анимация, авторская, короткометражная занимает очень небольшую долю в целом в производстве, прямо скажем, скромную, потому что в основном, конечно, это полнометражные анимационные картины, сериалы, а авторское — это очень маленькая доля, и финансирование от Минкульта не очень большое. Но при этом это маленькая, но очень важная доля, которая представляет нашу русскую культуру, наших режиссеров, наше видение на зарубежных фестивалях, на международной арене, и отражает внутренние переживания и нерв не только нашей эпохи, но и в целом переживания художников за судьбу своих близких, своей жизни", — сказала она.

По словам Алены Сычевой, каждый такой фильм рассказывает о чем-то личном и сокровенном — будь то любовь к собаке, страх потери близкого человека или одиночество.

Киновед также объяснила, почему важны кинофестивали.

"Кинопрокатная система демонстрирует те фильмы, которые являются частью кинобизнеса, и их целью стоит именно заработок, а кинофестивали могут, во-первых, показывать альтернативное кино, которое никогда не увидят другие, во-вторых, проводить встречи зрителей с авторами, которые могут разъяснить, пояснить, ответить на вопросы, научить смотреть необычное кино, и в-третьих, объединять кинематографистов, которые, вырываясь из своей обычной среды, попадают в творческий комфорт, которым они вдохновляются, черпают энергию и силы", — сказала она.