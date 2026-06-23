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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самаре пройдет мастер-класс режиссера Никиты Карих о профессии и работе в киноиндустрии

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28 июня в 18:00 в Самаре состоится встреча с московским режиссером Никитой Карих. Мероприятие пройдет при поддержке самарского отделения Союза кинематографистов РФ и киностудии "Волга-фильм".

На мастер-классе участники узнают, как устроена работа режиссера на практике, какие задачи возникают на съемочной площадке и какие навыки особенно важны в профессиональной среде. Отдельное внимание будет уделено реальным кейсам со съемок документального фильма "Еда, давай дружить" для девелопера "Самолет", включая работу в условиях жестких сроков, ограниченного бюджета и взаимодействия с командой.

Также в программе заявлены темы о том, почему режиссуре учатся всю жизнь, как начать путь в профессии, зачем режиссеру рекламные проекты и как строится работа с брендами в коммерческом кино.

Никита Карих — основатель независимого образовательного проекта "Режиссёрский разбор". Он работал как режиссер рекламы для СБЕР, Яндекс, ВТБ, HUAWEI, X5 Retail Group, VK Group и других компаний, а также снимал фильмы со средней оценкой 7,2 на "Кинопоиске".

Мероприятие пройдет в 505 Studio по адресу: ул. Алексея Толстого, 75. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке

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