В Авито Услугах появился фильтр для поиска ИИ-экспертов

Сейчас фильтр доступен в трех категориях: "Деловые услуги", "Фото- и видеосъемка" и "Обучение". Исполнитель может самостоятельно получить метку "Работа с ИИ", для этого необходимо отметить соответствующее поле при подаче или редактировании объявления. Дополнительно ML-модель анализирует содержание объявлений и проверяет соответствие критериям. Чтобы проверка прошла успешно, в заголовке должны быть указаны навыки работы с искусственным интеллектом, а сама услуга — соответствовать категории. Попадание в отфильтрованную выдачу делает предложение заметнее для заказчиков, целенаправленно ищущих ИИ-экспертов.

В разделе "Деловые услуги" при этом появилась отдельная категория "ИИ-решения, нейросети", в которой собраны предложения по разработке чат-ботов и корпоративных ассистентов, написанию промптов и интеграции ИИ в бизнес-процессы. Внедрение таких технологий существенно упрощает операционную деятельность, позволяя компаниям экономить ресурсы и масштабироваться.

"Спрос на ИИ-услуги на платформе растет, и уже около 25% заказчиков в этой сфере это представители бизнеса. Новый фильтр и отдельная категория позволят заказчикам быстрее находить профильных специалистов под конкретную задачу. Количество просмотров объявлений с момента запуска категории выросло на 20%", — отметил руководитель категории "Деловые услуги" Авито Александр Семочкин.

По данным Национального центра развития ИИ и НИУ ВШЭ, уровень внедрения искусственного интеллекта в российской экономике уже превысил 31,5%.