"Статус учителя — не слова": Живайкин призывает педагогов на августовках собрать предложения в Народную программу

По словам депутата, "августовки" — редкий момент, когда в одном месте собираются директора, учителя, методисты, молодые специалисты. Значит, можно не ограничиваться общими словами, а сверить реальные проблемы "на земле" и оформить предложения так, чтобы их можно было продвигать на уровне муниципалитета, региона и страны.

Живайкин отмечает: ключевые вопросы он хорошо знает по регулярным встречам с педагогическими коллективами. И список звучит практически в каждой школе: перегрузка и переработки, бюрократия и отчётность, непонятные правила оплаты и стимулирующих выплат, нехватка времени на подготовку к урокам, поддержка молодых специалистов.

"На встречах в образовательных учреждениях мы отдельно проговариваем то, что волнует учителей. Я предлагаю на августовских совещаниях собрать это в общий перечень и оформить в конкретные предложения для Народной программы. Чем точнее формулировка, тем проще добиваться результата", — сказал Александр Живайкин.

Депутат подчёркивает: участие педагогов нужно не "для галочки". Это способ официально зафиксировать проблемы и перейти к плану действий — что можно решить быстро на месте, а где нужны изменения правил и финансирования.

Отдельная тема — повышение статусности учителя. Живайкин считает, что за неё нужно бороться постоянно: статус — это не лозунг, а прозрачные правила, адекватная нагрузка, уважение к профессии и реальные меры поддержки, особенно в малых городах и сёлах.

В числе практических предложений, которые стоит обсуждать, он называет: какие отчёты можно сократить, как пересмотреть распределение нагрузки, какие гарантии закрепить для молодых кадров и как сделать систему выплат более понятной.