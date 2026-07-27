На Авито Авто появилась карта АЗС с актуальными данными о наличии топлива

Карта объединяет данные о более чем 20 тыс. АЗС по всей России и показывает статус наличия топлива на станциях, а также использует внешние источники и пользовательские отметки, которые с помощью технологий искусственного интеллекта помогают дополнительно оценить, где с большей вероятностью можно заправиться прямо сейчас.

Пользователь может выбрать АЗС по региону, сети и виду топлива. На карте отображаются актуальные цены для физических лиц, статус доступности станции и количество подходящих АЗС в конкретном регионе. Карта закрывает сразу несколько пользовательских сценариев: помогает найти заправку рядом, сравнить доступные станции по цене и типу топлива, а также оплатить заправку через партнерский сервис.

Сервис запущен в партнерстве с компанией "Передовые платежные решения" (ППР) — поставщиком платежных решений для корпоративных автопарков. Это собственная разработка ППР, которой уже пользуются более 120 тыс. корпоративных клиентов и свыше 1 млн пользователей.

В основе решения — собственные транзакционные данные ППР, сведения из внешних источников и пользовательские отметки, которые анализируются с помощью технологий искусственного интеллекта. По данным компании, точность информации сервиса превышает 95%. Если по АЗС есть свежие данные от корпоративных клиентов и партнёров, сервис в первую очередь опирается на них как на наиболее достоверный сигнал; если таких данных нет, алгоритмы сопоставляют сигналы из внешних источников и пересчитывают прогноз доступности топлива по каждой станции.

Ежемесячно ППР обрабатывает более 10 млн собственных транзакций — это лишь часть данных, которые использует сервис для определения статуса каждой АЗС: высокий уровень доступности, "Не подтверждена" или "Недоступна". Карта также учитывает товарные и ценовые параметры, а также ограничения при заправке по топливным картам для юридических лиц и ИП.

На Авито Авто сервис доступен без отдельной регистрации и ориентирован на широкую аудиторию автомобилистов. Он учитывает потребности как частных пользователей, так и юридических лиц и ИП, использующих топливные карты. Для частных пользователей это инструмент быстрого поиска и выбора подходящей заправки, для корпоративных клиентов — дополнительный способ учитывать ограничения и доступность станций.

При этом интерактивная карта не заменяет подтверждение фактического отпуска топлива на конкретной станции и служит оперативной подсказкой при выборе заправки.

Исследование Авито Авто, проведенное в июле 2026 года среди владельцев автомобилей (785 респондентов‑автолюбителей), показывает, что автомобилисты сталкиваются сразу с несколькими типовыми проблемами на АЗС. По итогам опроса почти все участники исследования (94%) отмечали, что слышали о сложностях при покупке топлива, а 75% респондентов лично столкнулись с такими трудностями. Для 92% основная сложность — очереди при заправке, для 72% — лимиты "в одни руки", для 64% — повышение цен на топливо, а для 57% — отсутствие нужного вида топлива на станции.

Ситуация с топливом несколько отразилась и на долгосрочных решениях россиян. Несмотря на то что для 65% респондентов текущая ситуация пока не повлияла на планы по приобретению автомобиля, некоторые потенциальные покупатели задумались о более экономичных вариантах. Так, 24% участников исследования стали рассматривать модели с меньшим расходом топлива, 21% — более дешевые в обслуживании авто, 17% — варианты с небензиновым двигателем. В последней группе респондентов наиболее популярны гибридные модели (67%), затем идут электромобили (49%) и дизельные (45%) авто. Это показывает, что часть аудитории уже переосмысляет подход к выбору машины с точки зрения топливной эффективности и альтернативных типов двигателей, а тема доступности и стоимости топлива становится одним из ключевых факторов при планировании покупок и эксплуатации автомобиля.