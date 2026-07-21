16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Внимание на экран: Wink первым из онлайн-кинотеатров совместно с МЧС России запустил экстренные оповещения

Читали: 16

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и МЧС России запустили оповещения о чрезвычайных ситуациях в интерфейсе видеосервиса. Wink стал первым российским онлайн-кинотеатром, который внедрил данный функционал. Таким образом, даже увлеченные просмотром зрители не пропустят важную экстренную информацию о природных, техногенных и иных рисках.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Wink провел интеграцию с мобильным приложением "МЧС России", данные из которого с географической привязкой автоматически выводятся на активные экраны. Для этого используется совместная отечественная разработка Wink и ИТ-кластера "Ростелекома" — умный сервис доставки сообщений на все экраны онлайн-кинотеатра. Внедренное решение абсолютно независимо от зарубежных технологий доставки пуш-уведомлений (FCM, APNs, HMS и других).

Олег Никитин, директор по технологиям и продуктам онлайн-кинотеатра Wink:

"Wink и МЧС России впервые реализовали в онлайн-кинотеатре проект доведения экстренной информации от дежурных служб РСЧС до населения, отработав все технологические и организационные вопросы интеграции. Теперь важная в регионе информация будет доступна на любом активном экране, который показывает контент видеосервиса. Ключевой плюс нашего решения — оно на 100% российское. Сотрудничество Wink с МЧС России расширяет каналы доведения до населения экстренной информации, что важно для обеспечения безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций любого происхождения".

Wink включен в белый список отечественных онлайн-ресурсов, который формируется Минцифры России. Это значит, что телеканалы, библиотека кино и сериалов платформы доступны даже при временных ограничениях мобильного интернета, которые вводятся для обеспечения безопасности.

В мобильном приложении Wink есть возможность загрузки контента в память устройства, что затем позволяет его смотреть в любом месте нахождения, например, в укрытии, и при полном отсутствии связи. Если заранее скачать любимые сериалы и фильмы, а также запланированный к просмотру свежий контент, то тогда он будет доступен даже в нестандартных ситуациях. 

Версия для печати

В России и мире

Внимание на экран: Wink первым из онлайн-кинотеатров совместно с МЧС России запустил экстренные оповещения

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и МЧС России запустили оповещения о чрезвычайных ситуациях в интерфейсе видеосервиса. Wink стал первым российским онлайн-кинотеатром, который внедрил данный функционал. Таким образом, даже увлеченные просмотром зрители не пропустят важную экстренную информацию о природных, техногенных и иных рисках.

И тянутся города: оптика "Ростелекома" доступна в четырех из пяти домов в российских мегаполисах

"Ростелеком" впервые раскрывает подробности развития оптических сетей в регионах России. Общая протяженность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) "Ростелекома" превысила уже 1,1 млн километров, что обеспечивает возможность подключения к высокоскоростному интернету для более чем двух из трех семей страны.

Культура и стиль

Салом, Wink — онлайн-кинотеатр пришел в Таджикистан

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) объявляет о начале работы в Республике Таджикистан. Первым партнером Wink в стране станет крупнейший мобильный оператор "МегаФон Таджикистан", абонентам которого сейчас доступны специальные условия на подписку.

В Самаре пройдет книжный фестиваль издательства Ad Marginem "по краям"

25 и 26 июля в Самаре пройдет книжный фестиваль независимого издательства Ad Marginem "по краям". Основной площадкой события станет Музей Модерна, отдельные мероприятия примет галерея "Виктория". В программе — книжная ярмарка, лекции, презентации, мастер-классы, экскурсии и встречи с исследователями, переводчиками и издателями. Вход на все мероприятия свободный.

Люди

Подведены итоги проекта "МАЯКИ" от Сбера

Сегодня в СберУниверситете завершился суперфинал студенческого проекта "МАЯКИ" — совместной инициативы Сбера для поиска и поддержки талантливых студентов. В этом сезоне заявки на участие подали более 6000 студентов из 310 городов, до очного этапа с деловой игрой дошли 300 человек, а по итогам суперфинала жюри определило 100 победителей и 85 призёров.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Экс-главу ГИСН Самарской области отправили за решетку

В понедельник, 22 июня, суд Ленинского района Самары вынес приговор начальнику региональной государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Владимиру Захарину и трем его предполагаемым подельникам. Их обвиняли в должностных преступлениях.

Он и она