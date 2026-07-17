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"Экопатриот" вышел в районы

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Проект "Экопатриот" впервые выехал за пределы Самары и начал работу в Кинельском районе Самарской области — в посёлках Домашка и Кинельский. Визит совпал с Днём района, который в этом году отмечает 98‑летие.

Фото: Виталий Маглюй

Автор идеи проекта — депутат Самарской губернской Думы Александр Живайкин. Он отмечает, что "Экопатриот" стал развиваться во многом по инициативе самих жителей: люди писали в соцсетях, приглашали команду, предлагали собирать вторсырьё для закупки дронов и продолжать помощь фронту. В Кинельском районе такая работа давно стала системной.

В посёлке Кинельский действует волонтёрское объединение "Помощь нашим", созданное депутатом посёлка Галиной Святкиной. С осени прошлого года здесь регулярно формируют и отправляют гуманитарные грузы по заявкам военнослужащих: бензопилы, генераторы, газовые плиты, тёплое бельё, консервы и другие необходимые вещи. Часть помощи направляется в подразделения морской пехоты и части новой армии.

Основу движения составляют местные волонтёры, в том числе представители старшего поколения. Они плетут маскировочные сети, шьют одежду, делают "сухой душ" для бойцов. Учителя и школьники помогают со сборами, а через чаты в мессенджерах жители быстро закрывают необходимые суммы: на автомобиль для эвакуации раненых удалось собрать около 200 тысяч рублей за короткое время.

В Домашке работа организована похожим образом: женщины комплектуют посылки, фермеры передают часть урожая на сухие пайки, предприниматели помогают с техникой и оборудованием.

"Первый выезд "Экопатриота" в Кинельский район и такая активность жителей — в этом весь Кинельский, — говорит Александр Живайкин. — Наши сёла и посёлки делают реальную работу для фронта: помогают армии, поддерживают семьи бойцов, держат на себе хозяйство, школу, больницу".

В один день в районе совпали несколько событий: празднование Дня района, приезд "Экопатриота", встречи с семьями мобилизованных, ветеранами, врачами, учителями и обсуждение дальнейших мер поддержки армии. Для проекта это первая выездная поездка, для района — ещё одно подтверждение, что здесь не ждут указаний, а сами выстраивают работу тыла.

По данным организаторов, благодаря активности участников "Экопатриота" уже переданы первые пять беспилотников и закуплена следующая партия дронов. 

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