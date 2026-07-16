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Это базовый минимум: как работает комплексная защита абонентов "Ростелекома" от кибермошенничества

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"Ростелеком" подвел итоги работы сервиса антифишинга "Безопасный интернет". С декабря 2025 года встроенная система защиты, которая автоматически подключена у всех абонентов домашнего и мобильного интернета, предотвратила свыше 5 млн попыток перехода на вредоносные ресурсы.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Защита работает на уровне сети "Ростелекома", выявляя и незаметно для абонента отсеивая фишинговые страницы и ресурсы с вредоносным ПО. База опасных ресурсов обновляется непрерывно на основании данных группы компаний "Солар" (ведущий провайдер комплексной кибербезопасности в России, дочерняя компания "Ростелекома") и содержит сотни тысяч фишинговых страниц и сайтов с вредоносным ПО.

Для абонентов мобильной связи "Ростелекома" дополнительно включены функции антиспам и блокировки нежелательных вызовов. Ежедневно сервис анализирует более 1 млн входящих вызовов, блокирует подозрительные и навязчивые звонки. Также при вызове от организаций отображается название и тип юридического лица — абонент сам решает, стоит ли отвечать. У пользователей мобильной связи автоматически действует защита от взлома личного кабинета Госуслуг: коды доступа приходят только после завершения разговора, что исключает возможность их передачи под давлением и воздействием социальной инженерии мошенников.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома":

"Цифровая безопасность — это неотъемлемая часть наших сервисов, которая требует ежедневных усилий команды профессионалов. Мы постоянно развиваем сервисы кибербезопасности и считаем, что такие важные функции, как антифишинг, антиспам и защита от телефонных мошенников должны быть доступны всем пользователям по умолчанию. Вместе с тем, методы и подходы киберпреступников постоянно "развиваются", поэтому всегда важно быть начеку, не забывать о цифровой гигиене, критически воспринимать попытки манипуляций и давления. Никогда нельзя делиться с незнакомыми людьми чувствительной информацией о финансах и имуществе, категорически не допускается передача посторонним лицам кодов доступа к любым сервисам и личным кабинетам, либо подтверждения операций".

Комплексный подход с использованием технологий искусственного интеллекта работает на киберзащиту пользователей на всех устройствах — от персональных компьютеров до смартфонов — и платформах. Это особенно важно для семей с детьми или возрастными членами семьи, которые нередко становятся мишенью онлайн-преступников. Все услуги бесплатны, входят в базовый пакет "Ростелекома" и не требуют дополнительного подключения или установки ПО.

Подробная информация о сервисах киберзащиты "Ростелекома" доступна на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00. 

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