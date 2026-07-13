16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ростелеком" и "Абсолют Страхование" расширяют возможности защиты ПВЗ и офисов малого бизнеса

Читали: 5

"Ростелеком" и страховая компания "Абсолют Страхование" дополнили линейку совместных решений для защиты активов предпринимателей новой страховой подпиской. Решение ориентировано на владельцев пунктов выдачи заказов и небольших коммерческих помещений, подключающих сервис видеонаблюдения. Ранее партнеры запустили страхование цифровых кабин, которые "Ростелеком" предоставляет предпринимателям по франчайзинговой модели.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Оформить страховую подписку можно онлайн на официальном сайте "Ростелекома" при подключении услуги видеонаблюдения или покупке камеры. Полис обеспечивает защиту от пожаров, заливов, краж и других распространенных рисков. Страховку можно оплатить сразу на год или оформить в виде подписки с ежемесячной оплатой.

Подписка доступна владельцам и арендаторам пунктов выдачи заказов, офисов и других коммерческих помещений площадью до 100 кв. м. Страховая защита распространяется на внутреннюю отделку и инженерные коммуникации, торговое оборудование, оргтехнику, системы видеонаблюдения и товарные запасы. Кроме того, продукт предусматривает страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в случае непреднамеренного причинения ущерба соседним помещениям.

Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП "Ростелекома":

"Сотрудничество с компанией "Абсолют Страхование" позволяет нам предложить предпринимателям не просто сервис видеонаблюдения, а комплексный инструмент для защиты бизнеса. За счет собственной услуги мы снижаем для предпринимателей риски финансовых потерь, а с помощью страхового продукта нашего партнера помогаем покрыть возможные последствия нештатных ситуаций. Такой подход делает процесс обустройства коммерческих помещений простым и удобным, дает уверенность в надежности поддержки и позволяет малому и среднему бизнесу сосредоточиться на развитии, минимизируя заботы о бытовых рисках".

Дмитрий Руденко, генеральный директор "Абсолют Страхование":

"Развитие малого бизнеса сегодня требует простых, доступных и эффективных инструментов управления рисками. Наша задача — сделать страхование максимально удобным и встроить его в привычные цифровые сценарии работы предпринимателей. Совместно с "Ростелекомом" мы создаем решение, которое позволяет владельцам ПВЗ, офисов и небольших коммерческих помещений быстро оформить страховой полис с необходимым покрытием и получить поддержку в случае непредвиденных событий". 

Версия для печати

В России и мире

"Ростелеком" и "Абсолют Страхование" расширяют возможности защиты ПВЗ и офисов малого бизнеса

"Ростелеком" и страховая компания "Абсолют Страхование" дополнили линейку совместных решений для защиты активов предпринимателей <a href="https://msk.rt.ru/b2b/strahovka" target="_blank">новой страховой подпиской</a>. Решение ориентировано на владельцев пунктов выдачи заказов и небольших коммерческих помещений, подключающих сервис видеонаблюдения. Ранее партнеры запустили страхование цифровых кабин, которые "Ростелеком" предоставляет предпринимателям по франчайзинговой модели.

Дегустатор за 260 тысяч: как завод в Тольятти стал федеральным брендом

В феврале 2026 года на одном из сайтов по поиску работы появилась вакансия, которую быстро подхватили СМИ. Компания "Мармеладыч" из Тольятти искала дегустатора с зарплатой 260 тысяч рублей до вычета налогов. Отклики пришли почти сразу, через неделю сотрудника нашли.

Культура и стиль

Винодраматическая история: начались съемки сериала "Голицын"

Онлайн-кинотеатры Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), Иви и телеканал "Россия" приступили к съемкам масштабного исторического сериала <a href="https://wink.ru/series/golitsyn-year-2026" target="_blank">"Голицын"</a> (18+) с Данилой Козловским в главной роли. В центре сюжета — судьба князя Льва Сергеевича Голицына, аристократа и первопроходца, который навсегда изменил представление о русском виноделии и доказал его способность соперничать с прославленными французскими домами. Производством сериала занимается "Гус Гус Фильм" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Люди

Подведены итоги проекта "МАЯКИ" от Сбера

Сегодня в СберУниверситете завершился суперфинал студенческого проекта "МАЯКИ" — совместной инициативы Сбера для поиска и поддержки талантливых студентов. В этом сезоне заявки на участие подали более 6000 студентов из 310 городов, до очного этапа с деловой игрой дошли 300 человек, а по итогам суперфинала жюри определило 100 победителей и 85 призёров.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Экс-главу ГИСН Самарской области отправили за решетку

В понедельник, 22 июня, суд Ленинского района Самары вынес приговор начальнику региональной государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Владимиру Захарину и трем его предполагаемым подельникам. Их обвиняли в должностных преступлениях.

Он и она