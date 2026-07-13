"Ростелеком" и "Абсолют Страхование" расширяют возможности защиты ПВЗ и офисов малого бизнеса

Оформить страховую подписку можно онлайн на официальном сайте "Ростелекома" при подключении услуги видеонаблюдения или покупке камеры. Полис обеспечивает защиту от пожаров, заливов, краж и других распространенных рисков. Страховку можно оплатить сразу на год или оформить в виде подписки с ежемесячной оплатой.

Подписка доступна владельцам и арендаторам пунктов выдачи заказов, офисов и других коммерческих помещений площадью до 100 кв. м. Страховая защита распространяется на внутреннюю отделку и инженерные коммуникации, торговое оборудование, оргтехнику, системы видеонаблюдения и товарные запасы. Кроме того, продукт предусматривает страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в случае непреднамеренного причинения ущерба соседним помещениям.

Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП "Ростелекома":

"Сотрудничество с компанией "Абсолют Страхование" позволяет нам предложить предпринимателям не просто сервис видеонаблюдения, а комплексный инструмент для защиты бизнеса. За счет собственной услуги мы снижаем для предпринимателей риски финансовых потерь, а с помощью страхового продукта нашего партнера помогаем покрыть возможные последствия нештатных ситуаций. Такой подход делает процесс обустройства коммерческих помещений простым и удобным, дает уверенность в надежности поддержки и позволяет малому и среднему бизнесу сосредоточиться на развитии, минимизируя заботы о бытовых рисках".

Дмитрий Руденко, генеральный директор "Абсолют Страхование":

"Развитие малого бизнеса сегодня требует простых, доступных и эффективных инструментов управления рисками. Наша задача — сделать страхование максимально удобным и встроить его в привычные цифровые сценарии работы предпринимателей. Совместно с "Ростелекомом" мы создаем решение, которое позволяет владельцам ПВЗ, офисов и небольших коммерческих помещений быстро оформить страховой полис с необходимым покрытием и получить поддержку в случае непредвиденных событий".