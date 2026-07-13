Дегустатор за 260 тысяч: как завод в Тольятти стал федеральным брендом

Это был не первый информационный повод, связанный с брендом. За год работы в Самарской области компания привлекла внимание и к себе, и к городу, где разместилось производство.

Производство в Тольятти: цифры и статус

Предприятие зарегистрировано в Тольятти в апреле 2024 года. Юридический адрес — улица Базовая, 8. В первый год работы штат насчитывал 25 человек, через год — уже 84. По данным открытой отчётности, выручка за 2025 год превысила 1,15 миллиарда рублей, чистая прибыль составила около 350 миллионов рублей.

Компания получила статус резидента территории опережающего социально-экономического развития и была включена в реестр малых предприятий.

Обязанности дегустатора

Сотрудник, занявший эту должность, оценивает мармелад, который поступает от европейских производителей. В его задачи входит:

· проверка структуры, мягкости и уровня кислотности продукта;

· заполнение оценочных форм по результатам дегустации;

· формирование перечня позиций для фасовки в конкретный день;

· анализ обратной связи от покупателей;

· участие в слепых дегустациях для контроля соответствия стандартам.

В требованиях к кандидату указывались развитые вкусовые и обонятельные навыки. Наличие опыта дегустации было желательным, но не обязательным — компания обещала обучение на месте. Среди других условий — официальное оформление с первого дня работы и социальный пакет.

Для отклика на вакансию требовалось приобрести упаковку мармелада бренда, оценить каждый вид по десятибалльной шкале и отправить результаты по электронной почте.

Основатель бренда

Григорий Соловьев — основатель и генеральный директор компании. Он родился в Екатеринбурге, в 2024 году вошёл в лонг-лист рейтинга Forbes в категории "Предприниматели". Первый опыт продаж пришёлся на школьные годы — он продавал мармеладные наборы одноклассникам. Затем вышел на маркетплейсы, и к 2021 году выручка выросла с 860 тысяч до 7,5 миллиона рублей.

Совокупная аудитория социальных сетей бренда, по данным на 2026 год, составляет около 8,8 миллиона человек.

В одном из интервью Соловьев объяснил подход к маркетингу: в условиях нестабильной экономики выживают компании, которые могут обеспечить высокую отдачу на вложенные средства. Он также отметил, что создание контента для социальных сетей требует соблюдения чётких структур, и результат зависит от следования этим правилам.

По словам предпринимателя, современный блогер — это ремесленник, создающий продукт, а не человек, фиксирующий повседневную жизнь.

Интервью с сотрудниками

Мы связались с работниками завода, чтобы получить информацию о том, как организован трудовой процесс.

Екатерина, 24 года, фасовщица

Она переехала в Тольятти из Екатеринбурга, когда компания перенесла производство. Работает с первого дня открытия площадки в Самарской области.

"Коллектив здесь дружный, всегда можно обратиться за помощью. Руководство учитывает замечания сотрудников. Зарплата выплачивается вовремя, размер соответствует заявленному. Условия труда оцениваю как комфортные. Единственное замечание касается температуры в цехе в летний период — планируется установка дополнительной системы охлаждения".

Сергей, 27 лет, фасовщик

На завод пришёл после работы на других промышленных предприятиях, где, по его словам, "атмосфера была более формальной".

"Ценю гибкость графика — есть возможность подстраивать смены под семейные обстоятельства. Предусмотрена скидка на продукцию для сотрудников. В коллективе поддерживаются рабочие отношения, нет конфликтных ситуаций. Иногда привлекают к участию в съёмках для соцсетей, это разнообразит рабочие будни".

Мария, 30 лет, фасовщица

Основной критерий выбора места работы — возможность регулировать нагрузку.

"Здесь я могу выбирать смены, что важно, так как у меня ребёнок. Рабочее место содержится в чистоте. Руководство организует корпоративные мероприятия. При необходимости можно взять дополнительную смену, если есть желание увеличить доход".

Приостановка производства

В апреле 2026 года Соловьев объявил о временной приостановке работы завода. Причина — превышение объёмов произведённой продукции над спросом. Запасы на складах, по заявлению основателя, рассчитаны до августа. Он пояснил, что расширение штата до 110 человек было связано с планами по выходу в федеральные сети, однако сотрудники выполнили задачи быстрее, чем ожидалось.

Часть аудитории восприняла объявление как шутку — компания использует мем-маркетинг, и видео с пустым цехом было стилизовано под розыгрыш. Позже Соловьев подтвердил, что производство действительно остановлено.

При этом он сообщил о намерении перезапустить линии в ближайшее время и заявил о снижении цен на остатки товара.

Тольяттинский бренд на федеральном уровне

Появление в Тольятти производства с выручкой более миллиарда рублей и федеральной узнаваемостью — событие, которое выходит за рамки бизнес-новостей. Компания зарегистрирована в регионе, платит налоги, привлекает сотрудников из других городов. Даже с учётом временной приостановки, динамика развития за первый год работы показывает, что проект состоялся.

Планы по запуску собственной производственной линии из Китая стоимостью 5 миллионов долларов остаются в силе. Ожидается, что после возобновления работы завод выйдет на новый уровень.