16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Дегустатор за 260 тысяч: как завод в Тольятти стал федеральным брендом

Авторы: Читали: 31

В феврале 2026 года на одном из сайтов по поиску работы появилась вакансия, которую быстро подхватили СМИ. Компания "Мармеладыч" из Тольятти искала дегустатора с зарплатой 260 тысяч рублей до вычета налогов. Отклики пришли почти сразу, через неделю сотрудника нашли.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Это был не первый информационный повод, связанный с брендом. За год работы в Самарской области компания привлекла внимание и к себе, и к городу, где разместилось производство.

Производство в Тольятти: цифры и статус

Предприятие зарегистрировано в Тольятти в апреле 2024 года. Юридический адрес — улица Базовая, 8. В первый год работы штат насчитывал 25 человек, через год — уже 84. По данным открытой отчётности, выручка за 2025 год превысила 1,15 миллиарда рублей, чистая прибыль составила около 350 миллионов рублей.

Компания получила статус резидента территории опережающего социально-экономического развития и была включена в реестр малых предприятий.

Обязанности дегустатора

Сотрудник, занявший эту должность, оценивает мармелад, который поступает от европейских производителей. В его задачи входит:

· проверка структуры, мягкости и уровня кислотности продукта;

· заполнение оценочных форм по результатам дегустации;

· формирование перечня позиций для фасовки в конкретный день;

· анализ обратной связи от покупателей;

· участие в слепых дегустациях для контроля соответствия стандартам.

В требованиях к кандидату указывались развитые вкусовые и обонятельные навыки. Наличие опыта дегустации было желательным, но не обязательным — компания обещала обучение на месте. Среди других условий — официальное оформление с первого дня работы и социальный пакет.

Для отклика на вакансию требовалось приобрести упаковку мармелада бренда, оценить каждый вид по десятибалльной шкале и отправить результаты по электронной почте.

Основатель бренда

Григорий Соловьев — основатель и генеральный директор компании. Он родился в Екатеринбурге, в 2024 году вошёл в лонг-лист рейтинга Forbes в категории "Предприниматели". Первый опыт продаж пришёлся на школьные годы — он продавал мармеладные наборы одноклассникам. Затем вышел на маркетплейсы, и к 2021 году выручка выросла с 860 тысяч до 7,5 миллиона рублей.

Совокупная аудитория социальных сетей бренда, по данным на 2026 год, составляет около 8,8 миллиона человек.

В одном из интервью Соловьев объяснил подход к маркетингу: в условиях нестабильной экономики выживают компании, которые могут обеспечить высокую отдачу на вложенные средства. Он также отметил, что создание контента для социальных сетей требует соблюдения чётких структур, и результат зависит от следования этим правилам.

По словам предпринимателя, современный блогер — это ремесленник, создающий продукт, а не человек, фиксирующий повседневную жизнь.

Интервью с сотрудниками

Мы связались с работниками завода, чтобы получить информацию о том, как организован трудовой процесс.

Екатерина, 24 года, фасовщица

Она переехала в Тольятти из Екатеринбурга, когда компания перенесла производство. Работает с первого дня открытия площадки в Самарской области.

"Коллектив здесь дружный, всегда можно обратиться за помощью. Руководство учитывает замечания сотрудников. Зарплата выплачивается вовремя, размер соответствует заявленному. Условия труда оцениваю как комфортные. Единственное замечание касается температуры в цехе в летний период — планируется установка дополнительной системы охлаждения".

Сергей, 27 лет, фасовщик

На завод пришёл после работы на других промышленных предприятиях, где, по его словам, "атмосфера была более формальной".

"Ценю гибкость графика — есть возможность подстраивать смены под семейные обстоятельства. Предусмотрена скидка на продукцию для сотрудников. В коллективе поддерживаются рабочие отношения, нет конфликтных ситуаций. Иногда привлекают к участию в съёмках для соцсетей, это разнообразит рабочие будни".

Мария, 30 лет, фасовщица

Основной критерий выбора места работы — возможность регулировать нагрузку.

"Здесь я могу выбирать смены, что важно, так как у меня ребёнок. Рабочее место содержится в чистоте. Руководство организует корпоративные мероприятия. При необходимости можно взять дополнительную смену, если есть желание увеличить доход".

Приостановка производства

В апреле 2026 года Соловьев объявил о временной приостановке работы завода. Причина — превышение объёмов произведённой продукции над спросом. Запасы на складах, по заявлению основателя, рассчитаны до августа. Он пояснил, что расширение штата до 110 человек было связано с планами по выходу в федеральные сети, однако сотрудники выполнили задачи быстрее, чем ожидалось.

Часть аудитории восприняла объявление как шутку — компания использует мем-маркетинг, и видео с пустым цехом было стилизовано под розыгрыш. Позже Соловьев подтвердил, что производство действительно остановлено.

При этом он сообщил о намерении перезапустить линии в ближайшее время и заявил о снижении цен на остатки товара.

Тольяттинский бренд на федеральном уровне

Появление в Тольятти производства с выручкой более миллиарда рублей и федеральной узнаваемостью — событие, которое выходит за рамки бизнес-новостей. Компания зарегистрирована в регионе, платит налоги, привлекает сотрудников из других городов. Даже с учётом временной приостановки, динамика развития за первый год работы показывает, что проект состоялся.

Планы по запуску собственной производственной линии из Китая стоимостью 5 миллионов долларов остаются в силе. Ожидается, что после возобновления работы завод выйдет на новый уровень.

Версия для печати

В России и мире

Дегустатор за 260 тысяч: как завод в Тольятти стал федеральным брендом

В феврале 2026 года на одном из сайтов по поиску работы появилась вакансия, которую быстро подхватили СМИ. Компания "Мармеладыч" из Тольятти искала дегустатора с зарплатой 260 тысяч рублей до вычета налогов. Отклики пришли почти сразу, через неделю сотрудника нашли.

Wi-Fi без помех: жители Самары установили 4 000 роутеров шестого поколения от "Ростелекома"

С начала года самарские абоненты "Ростелекома" установили более 4 000 отечественных роутеров шестого поколения. Устройство обеспечивает передачу данных до 3 Гбит/с и превосходит по скорости модели предыдущего поколения до 45%.

Культура и стиль

Винодраматическая история: начались съемки сериала "Голицын"

Онлайн-кинотеатры Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), Иви и телеканал "Россия" приступили к съемкам масштабного исторического сериала <a href="https://wink.ru/series/golitsyn-year-2026" target="_blank">"Голицын"</a> (18+) с Данилой Козловским в главной роли. В центре сюжета — судьба князя Льва Сергеевича Голицына, аристократа и первопроходца, который навсегда изменил представление о русском виноделии и доказал его способность соперничать с прославленными французскими домами. Производством сериала занимается "Гус Гус Фильм" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Люди

Подведены итоги проекта "МАЯКИ" от Сбера

Сегодня в СберУниверситете завершился суперфинал студенческого проекта "МАЯКИ" — совместной инициативы Сбера для поиска и поддержки талантливых студентов. В этом сезоне заявки на участие подали более 6000 студентов из 310 городов, до очного этапа с деловой игрой дошли 300 человек, а по итогам суперфинала жюри определило 100 победителей и 85 призёров.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Экс-главу ГИСН Самарской области отправили за решетку

В понедельник, 22 июня, суд Ленинского района Самары вынес приговор начальнику региональной государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Владимиру Захарину и трем его предполагаемым подельникам. Их обвиняли в должностных преступлениях.

Он и она