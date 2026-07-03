Подведены итоги проекта "МАЯКИ" от Сбера

Среди победителей своим опытом поделилась Екатерина Сифурова — студентка первого курса дизайна НИУ ВШЭ. Она прошла все этапы отбора, а её команда заняла первое место сразу в трёх зачётах деловой игры. Катя поделилась своими впечатлениями от проекта:

"О проекте я узнала не из рекламы или от вуза, а от другого студента. "МАЯКИ" подарили мне опыт общения с классными, заряженными людьми, работу в команде, решение кейсов для Сбера и индивидуальных задач в условиях ограниченного времени. Думаю, что участие в этом проекте сильно повлияет на моё будущее, как минимум я взяла номер телефона начальника креативного отдела, и в целом теперь включена в кадровый резерв Сбера".