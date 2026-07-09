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Авито: День семьи, любви и верности в ПФО отмечают подарками до 5 тыс. рублей

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Большинство опрошенных жителей Приволжского федерального округа (33%) собираются купить подарок на День семьи, любви и верности стоимостью до 5 тыс. рублей. Каждый пятый (20%) готов вложить от 1 001 до 2 тыс. рублей, чуть меньше (18%) — до 10 тыс. рублей. Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров провели опрос среди 10 тыс. россиян, чтобы узнать, как они проводят семейный праздник.

Исследование показало, что в ПФО отмечают праздник 49% опрошенных, а 55% из них планируют дарить близким подарки.

Чаще всего в качестве подарка выбирают сладости и еду (29%). На втором месте оказались цветы (28%), на третьем — совместный отдых или поездка (24%). В число популярных подарков также вошли подарочные сертификаты (21%), косметика и парфюмерия (21%) и одежда и аксессуары (16%). В среднем респонденты оценивают подарок в 4 517 рублей.

Какие подарки вы купили/планируете купить ко Дню семьи, любви и верности?

Подарок

Доля ответов респондентов, %

Сладости/еда

29%

Цветы

28%

Совместный отдых / поездка

24%

Подарочные сертификаты

21%

Косметика и парфюмерия

21%

Товары для дома и уюта

20%

Одежда и аксессуары

16%

Ювелирные украшения

15%

Электроника

12%

При этом сам подарок выбирают не спонтанно: главным критерием стала цена и доступность — этот фактор назвали 36% опрошенных. Для 35% респондентов важно соответствие интересам конкретного человека. Для 30% важны эмоции и символичность подарка. Еще часть аудитории ориентируется на внешний вид и эстетику (23%), столько же респондентов отметили практичность в повседневной жизни. А также — уникальность (20%).

На этот выбор заметно влияет и онлайн-реклама — так или иначе она помогает определиться с подарком 74% опрошенных. Для 17% она один из главных факторов выбора, еще для 34% — один из нескольких, а 24% иногда обращают на нее внимание.

Чаще всего релевантную рекламу подарков респонденты видят на площадках электронной коммерции — так ответили 60% опрошенных. Также встречают её в соцсетях (45%) и на видеоплатформах (28%). При этом четверть жителей ПФО (25%) узнают о вариантах подарков от друзей, коллег и родственников.

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