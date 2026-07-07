В Самаре творческий кластер "Дом77" открыл прием заявок на ночной маркет

К участию приглашают локальные бренды, гастрономические проекты и авторов мастер-классов. На основной маркет на летнике могут подать заявки бренды одежды, аксессуаров, косметики, домашнего декора, керамики, искусства и других креативных направлений.

В фуд-зоне ждут рестораны, кофейни и гастрономические бренды с собственным производством. Также организаторы принимают заявки от участников, готовых провести мастер-классы для гостей маркета.

Как отметила представитель Центра креативных индустрий Лилия Лазарева, городские маркеты становятся пространством, где локальные бренды могут встретиться со своей аудиторией, рассказать историю создания продукта и получить новые возможности для развития.

"Для начинающих предпринимателей и самозанятых подобные инициативы становятся важным этапом роста: здесь можно получить обратную связь, обменяться опытом с другими участниками и почувствовать поддержку креативного сообщества. Такие события показывают, сколько талантливых людей в Самарской области создают уникальные продукты и развивают локальные бренды, а также вдохновляют на новые идеи и творческие проекты", — подчеркнула Лилия Лазарева.

Подать заявку можно до 13 июля. Для участия необходимо заполнить анкету.

Условия организаторы направят в ответ на заявку в течение нескольких дней. Стоимость участия начинается от 3 500 рублей.