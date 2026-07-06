16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Галерея "Виктория" проведет в Самаре "Неделю современной музыки"

Авторы: Читали: 7

С 7 по 12 июля 2026 года в Галерее "Виктория" пройдет "Неделя современной музыки". Фестивальная программа посвящена современным способам слушать, понимать и создавать звук.

В течение шести дней гостей ждут концерты, лекции, ридинг-группы, виниловый dj-сет на крыше, мастер-класс по сборке цифрового синтезатора и отдельная детская программа.

В основной афише представлены ридинг-группа по книге Карлхайнца Штокхаузена "О музыке", концерт саксофониста и импровизатора Сергея Летова, выступление Московского ансамбля современной музыки с программой "Синдром дефицита внимания", а также презентация альбома Spurv "Samba de Barinovka" с мини-лекцией Дмитрия Крылова о lo-fi-звуке.

По словам музыкального куратора Галереи "Виктория" Дмитрия Крылова, знакомить публику с современными культурными явлениями важно, поскольку именно в этой современности мы живем.

"Если рассматривать культуру в целом и музыку в частности, это важно для расширения кругозора и понимания актуальных тенденций. Зачастую именно то, что сейчас находится в авангарде или андерграунде, в будущем становится частью массовой культуры, пусть и не всегда в прямом виде. Такие мероприятия, как "Неделя современной музыки", позволяют всем желающим углубиться в широкий спектр редко освещаемых в Самаре событий, связанных с музыкой и звуком последних десятилетий", — отметил Дмитрий Крылов.

Также в программу вошли лекция Леонида Кравченко "Алгоритмы и музыка машин", концерт звуковой художницы и мультиинструменталистки Сони Скобелевой, семейный концерт "Трогательный оркестр", мастер-класс по сборке DIY-синтезатора и финальный виниловый dj-сет на крыше от участников самарского комьюнити Oblast.

Детская программа объединит занятия, посвященные музыке, звуку и созданию инструментов. С 7 по 11 июля участники будут мастерить музыкальные инструменты из картона в проекте "Большая сцена". Программа "По следам художника: Новая музыка" пройдет 7, 8 и 9 июля, а 10 июля состоится книжный клуб "Слышишь? Музыка!".

Часть событий пройдет на крыше галереи, часть в библиотеке, лектории и мастерских. На отдельные мероприятия предусмотрена регистрация, на другие — билеты. Подробное расписание, условия участия и билеты доступны на сайте Галереи "Виктория".

Мероприятия пройдут в Самаре по адресу ул. Некрасовская, 2.

Версия для печати

В России и мире

"Здесь гостеприимно": Авито вводит новый знак качества для лучших туристических объектов

Арендодатели, чьи квартиры, апартаменты или дома высоко оценили путешественники, смогут получить новый знак качества от Авито Путешествий — "Здесь гостеприимно". Награда вручается на основании реальных отзывов гостей и рейтинга: на присуждение не влияют жюри и экспертные советы — только впечатления туристов.

"Ростелеком" установил над дорогами Самары новые экраны и знаки

"Ростелеком" заменил табло переменной информации на магистралях Самары. Специалисты компании обеспечили полный цикл работ — от закупки сертифицированного российского оборудования до подключения к выделенным линиям связи для бесперебойной передачи данных.

Культура и стиль

Каникулы на экране: Wink представляет киноафишу июля

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) раскрывает летний секрет — спастись от июльского зноя можно в тени экрана. Среди новинок самого жаркого месяца лета зрители найдут детективные сериалы, неспешные путешествия по России, мелодраматические истории и добрые мультфильмы, которым будут рады дети на каникулах и родители в отпуске.

В Самаре пройдет мастер-класс режиссера Никиты Карих о профессии и работе в киноиндустрии

28 июня в 18:00 в Самаре состоится встреча с московским режиссером Никитой Карих. Мероприятие пройдет при поддержке самарского отделения Союза кинематографистов РФ и киностудии "Волга-фильм".

Люди

Подведены итоги проекта "МАЯКИ" от Сбера

Сегодня в СберУниверситете завершился суперфинал студенческого проекта "МАЯКИ" — совместной инициативы Сбера для поиска и поддержки талантливых студентов. В этом сезоне заявки на участие подали более 6000 студентов из 310 городов, до очного этапа с деловой игрой дошли 300 человек, а по итогам суперфинала жюри определило 100 победителей и 85 призёров.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Экс-главу ГИСН Самарской области отправили за решетку

В понедельник, 22 июня, суд Ленинского района Самары вынес приговор начальнику региональной государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Владимиру Захарину и трем его предполагаемым подельникам. Их обвиняли в должностных преступлениях.

Он и она