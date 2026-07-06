Галерея "Виктория" проведет в Самаре "Неделю современной музыки"

В течение шести дней гостей ждут концерты, лекции, ридинг-группы, виниловый dj-сет на крыше, мастер-класс по сборке цифрового синтезатора и отдельная детская программа.

В основной афише представлены ридинг-группа по книге Карлхайнца Штокхаузена "О музыке", концерт саксофониста и импровизатора Сергея Летова, выступление Московского ансамбля современной музыки с программой "Синдром дефицита внимания", а также презентация альбома Spurv "Samba de Barinovka" с мини-лекцией Дмитрия Крылова о lo-fi-звуке.

По словам музыкального куратора Галереи "Виктория" Дмитрия Крылова, знакомить публику с современными культурными явлениями важно, поскольку именно в этой современности мы живем.

"Если рассматривать культуру в целом и музыку в частности, это важно для расширения кругозора и понимания актуальных тенденций. Зачастую именно то, что сейчас находится в авангарде или андерграунде, в будущем становится частью массовой культуры, пусть и не всегда в прямом виде. Такие мероприятия, как "Неделя современной музыки", позволяют всем желающим углубиться в широкий спектр редко освещаемых в Самаре событий, связанных с музыкой и звуком последних десятилетий", — отметил Дмитрий Крылов.

Также в программу вошли лекция Леонида Кравченко "Алгоритмы и музыка машин", концерт звуковой художницы и мультиинструменталистки Сони Скобелевой, семейный концерт "Трогательный оркестр", мастер-класс по сборке DIY-синтезатора и финальный виниловый dj-сет на крыше от участников самарского комьюнити Oblast.

Детская программа объединит занятия, посвященные музыке, звуку и созданию инструментов. С 7 по 11 июля участники будут мастерить музыкальные инструменты из картона в проекте "Большая сцена". Программа "По следам художника: Новая музыка" пройдет 7, 8 и 9 июля, а 10 июля состоится книжный клуб "Слышишь? Музыка!".

Часть событий пройдет на крыше галереи, часть в библиотеке, лектории и мастерских. На отдельные мероприятия предусмотрена регистрация, на другие — билеты. Подробное расписание, условия участия и билеты доступны на сайте Галереи "Виктория".

Мероприятия пройдут в Самаре по адресу ул. Некрасовская, 2.