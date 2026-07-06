"Ростелеком" установил над дорогами Самары новые экраны и знаки

На Московском шоссе и Фрунзенском мосту "Ростелекомом" установлены 9 больших экранов и 18 знаков. Длина некоторых экранов достигает почти двух метров в высоту и около шести в длину, а вместе с боковыми знаками — более восьми. Вес электроники без опорных конструкций превысил 460 килограммов. Устройства интегрированы в интеллектуальную транспортную систему (ИТС) региона, которая управляет автомобильным трафиком и позволяет мгновенно предупреждать водителей о ДТП, ремонтных работах или резком ухудшении погоды.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Мы развиваем интеллектуальную транспортную систему региона пять лет. Сегодня это более 1000 программно-аппаратных комплексов, которые передают сведения о пробках более чем 400 контроллерам, установленным на светофорах и перекрестках. Оборудование позволяет отслеживать плотность транспортного потока и регулировать движение на дорогах. Операторы центра на основании этой информации выводят на экраны сообщения".

Сергей Неретин, врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области:

"Модернизация дорожной сети невозможна без внедрения умных технологий. Новые устройства установлены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Оборудование расположено в районах развязок и остановок общественного транспорта, что помогает снижать аварийность и минимизировать заторы. Пропускная способность участков дорог, где используется ИТС, увеличивается примерно на четверть".

Кроме систем визуального оповещения провайдер смонтировал на Фрунзенском мосту две автоматические дорожные метеостанции. Благодаря высокочувствительным датчикам они в реальном времени отслеживают состояние проезжей части и параметры атмосферы, например, дальность видимости, температуру и влажность воздуха, интенсивность и тип осадков.

Создание ИТС в городских агломерациях — одно из ключевых направлений деятельности "Ростелекома" в кластере "Цифровой регион". Современное оборудование позволяет повысить уровень безопасности на дорогах и пропускную способность автомагистралей.