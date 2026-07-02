В Новокуйбышевске открыли мемориальную доску ветерану войны и нефтепереработчику

Ветеран Великой Отечественной войны и выдающийся специалист в области нефтепереработки, он также был заслуженным работником Новокуйбышевского завода масел и присадок. Его вклад в общую победу и развитие предприятия был неоценим.

Николай Фомин участвовал в сражениях на Воронежском направлении и под Москвой. После тяжёлого ранения работал на Чапаевском оборонном заводе. На Новокуйбышевском заводе масел и присадок возглавлял цех № 38, затем объединённый цех № 23, который остаётся основным по производству масел. В 1965 году, после реорганизации, стал первым начальником нефтехимического производства. Позже занимал должности заместителя главного инженера по новой технике и экспорту, а в 1974 году − начальника производства масел.

В церемонии открытия участвовали семья Николая Фомина, сотрудники завода, глава Новокуйбышевска Виктория Каткова, председатель Думы Сергей Лукин и заместитель главы Елена Пахомова.

"Мы обязаны помнить тех, кто создавал историю Новокуйбышевска, и на их примере воспитывать молодёжь" — отметила Виктория Каткова.

Мемориальная доска установлена по адресу: ул. Кутузова, 20/24.