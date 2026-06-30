Лекция в баре про американскую научную фантастику

В рамках лекции он рассмотрит значимые произведения кино и литературы, например, "Звёздный путь" ("Star Trek"), "Планета обезьян". Затронутся также и более современные фильмы, например, "Космическая одиссея" (2001). Эксперт разберёт, почему жанр научной фантастики из нишевого сегмента перерос в один из самых востребованных жанров массовой культуры на долгие годы в кино и литературе.

"Не секрет, что в России существует большая и развитая собственная традиция научной фантастики. В этой связи знакомство с зарубежным опытом будет полезно для изучения успехов и неудач, творческих методов и подходов, что позволит кинематографистам и писателям улучшить свои произведения. Возможно, лекция побудит их обратиться к новым, не знакомым для них произведениям, в той же степени это будет полезно и для обычного слушателя, не связанного с творческой средой. Знакомство с этой темой позволило мне глубже разобраться не только в кино и литературе того времени, но и шире взглянуть на общественное развитие, познакомиться с рядом новых фильмов и больше узнать об уже известных произведениях", — рассказал кандидат исторических наук, историк киноиндустрии и популярной культуры, Ярослав Левин.